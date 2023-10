9 JOURS TENERIFE – LA GOMERA à partir de 1.545 € p.p.

VOTRE AVANTAGE : 9 jours à partir de 1.545 € p.p.

Le puissant volcan Teide domine la scène de Ténérife. Découvrez l’île de A à Z: grimpez jusqu’au sommet du Teide, promenez-vous dans la réserve de biosphère de l’Unesco Anaga ou dans la gorge de Masca, observez les étoiles dans le Parc National, imprégnez-vous de culture à La Laguna et La Orotava, allez nager dans les piscines naturelles de Tejina, dégustez du vin dans l’un des 5 domaines viticoles, observez des dauphins et des baleines à Los Gigantes, explorez de charmants villages à l’atmosphère authentique comme Icod de los Viños et Garachico,…

Ensuite – ou d’abord – vous faites la traversée en ferry jusqu’à La Gomera (environ 50 minutes). La Gomera est une île verte et assez calme avec des plages de galets noires. Les amoureux de la nature, les randonneurs ou tous ceux qui recherchent le calme et l’authenticité trouveront ici leur bonheur. A ne pas rater: le Parc National du Garajonay. La Gomera est également une réserve de biosphère de l’UNESCO.

Inclus:

Vol Bruxelles-Ténérife a/r

5 nuits Ténérifé en hôtel 5* + 3 nuits La Gomera en hôtel 4*

8x petit déjeuner

Ticket pour le ferry Ténérife-La Gomera a/r

1 dîner à la carte et 1 promenade guidée à la Gomera

En option: prolongation de votre séjour

Prix à partir de 1.545 € par personne sur la base d’un boutique XS Studio à l’hôtel de luxe branché Baobab Suites * (Ténérife) et en chambre standaard au Jardin Tecina **** (La Gomera) suivant les disponibilités. Pour le détail des prix et toutes les autres informations, surfez sur www.holidayline.be/plusmagazine

