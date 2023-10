3 JOURS AU COEUR DE LA CAMPAGNE LILLOISE – Hotel Bercail ***

VOTRE AVANTAGE : 3 jours pour 165 € p.p.

LE HAUT DES LYS *** (*)

Vous séjournerez au coeur de la campagne lilloise, à Wambrechies. Visitez l’église Saint-Vaast, le Château de Robersart et le Musée de la Poupée et du Jouet ancien, le Fort du Vert Galan ou la distillerie Claeyssens. Via le halage, rejoignez Lille (à 7 km) en longeant la Deûle, pour (re)découvrir ses sites incontournables tels que le Vieux-Lille, le Palais des Beaux-Arts, le Beffroi classé au Patrimoine de l’Unesco…. Mais aussi des lieux plus insolites tels que le Musée de la piscine de Roubaix, magnifique bâtiment art-déco, ou à Croix, la Villa Cavrois classée monument historique.

Inclus:

2 nuits

2x petit déjeuner buffet

2 dîner 2 plats

1 cocktail au choix ou 1 bière

guide de voyage numérique

Prix par personne sur la base d’une chambre double premium, suivant les disponibilités. Entre 01/10/23-31/03/24 (sauf 24-25/12 et 31/12-01/01) : 165 €.

