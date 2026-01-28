Offre Plus Magazine: abonnez-vous et recevez une poêle à crêpes

Plus Magazine gâte ses nouveaux abonnés avec un cadeau de bienvenue gourmand: une poêle à crêpes d’une valeur de 28,49€.

Jusqu’au 31 mars 2026, ou dans la limite des stocks disponibles, recevez en cadeau une élégante poêle à crêpes Cosy & Trendy pour tout nouvel abonnement à Plus Magazine. Faites-vous plaisir ou offrez-la à un proche et profitez de cette offre exclusive.

Cliquez sur le bouton ci-dessous, choisissez une formule d’abonnement (par trimestre ou par an), et obtenez votre poêle Cosy & Trendy.

Un revêtement antiadhésif

À l’occasion de la Chandeleur, d’un anniversaire, d’un brunch entre amis ou d’un goûter avec vos petits-enfants, vous pourrez ressortir cette précieuse alliée culinaire.

finition noire mate et style minimaliste

aluminium qui conduit très bien la chaleur

revêtement antiadhésif en céramique sans PFAS

fonctionne sur toutes les plaques de cuisson, y compris à induction

se met au lave-vaisselle

diamètre: 25cm

Pour des crêpes parfaitement dorées en un rien de temps!

*Offre valable jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec d’autres réductions et/ou promotions. Prix hors frais de livraison.