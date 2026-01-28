'S ABONNER
'S ABONNER
Recevez une poêle à crêpes Cosy & Trendy avec un abonnement à Plus Magazine. © Plus Magazine
Avantages temporaires

Offre Plus Magazine: abonnez-vous et recevez une poêle à crêpes

Mailys Chavagne
Mailys Chavagne Journaliste/webmaster
Journaliste/webmaster Source: Plusmagazine

Plus Magazine gâte ses nouveaux abonnés avec un cadeau de bienvenue gourmand: une poêle à crêpes d’une valeur de 28,49€.

Jusqu’au 31 mars 2026, ou dans la limite des stocks disponibles, recevez en cadeau une élégante poêle à crêpes Cosy & Trendy pour tout nouvel abonnement à Plus Magazine. Faites-vous plaisir ou offrez-la à un proche et profitez de cette offre exclusive.

Comment profiter de cette offre?

Cliquez sur le bouton ci-dessous, choisissez une formule d’abonnement (par trimestre ou par an), et obtenez votre poêle Cosy & Trendy.

JE M’ABONNE ET JE RECOIS MA POÊLE À CRÊPES

Un revêtement antiadhésif

À l’occasion de la Chandeleur, d’un anniversaire, d’un brunch entre amis ou d’un goûter avec vos petits-enfants, vous pourrez ressortir cette précieuse alliée culinaire.

  • finition noire mate et style minimaliste
  • aluminium qui conduit très bien la chaleur
  • revêtement antiadhésif en céramique sans PFAS
  • fonctionne sur toutes les plaques de cuisson, y compris à induction
  • se met au lave-vaisselle
  • diamètre: 25cm

Pour des crêpes parfaitement dorées en un rien de temps!

*Offre valable jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec d’autres réductions et/ou promotions. Prix hors frais de livraison.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici

Expertise Partenaire

Message Commercial