Les conditions d’indemnisation varient selon votre contrat. Découvrez les pièges à éviter pour ne pas y perdre des plumes.

Les règles en matière d’assurance habitation varient selon les situations. Selon Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances, il existe deux grands cas de figure.

1. L’alarme n’est pas une obligation

Si l’installation de l’alarme n’a pas été reprise comme une mesure de prévention nécessaire dans votre contrat d’assurance vol, son fonctionnement ou sa mise en marche au moment du cambriolage n’a pas réellement impact. Si votre maison ne présente pas de risque particulier, l’activation de l’alarme ne conditionne pas l’indemnisation.

Toutefois, certains assureurs encouragent l’installation d’un système de sécurité en proposant une réduction sur la prime. Par exemple, l’un des plus grands assureurs du pays offre jusqu’à 30 % de réduction sur la prime vol si vous sécurisez votre habitation. Précision de taille: il est ici bien question de la prime contre le vol et non d’une réduction sur l’entièreté de la prime incendie.

Ce geste commercial peut se transformer en cadeau empoisonné. Pourquoi? Parce qu’en contrepartie de cet avantage financier, vous devez vous engager à activer l’alarme systématiquement lorsque vous quittez votre domicile, même pour une courte absence. En cas d’oubli, l’assureur pourrait appliquer une forme de règle proportionnelle, soit réduire l’indemnisation en fonction de la différence entre la prime payée et celle que vous auriez dû payer sans réduction.

Une négligence, même minime, peut vous coûter très cher en cas de vol.

2. L’alarme est imposée par l’assureur

Dans d’autres situations, l’installation d’une alarme est tout simplement obligatoire pour bénéficier d’une couverture vol. Cette exigence peut découler de divers facteurs:

Le lieu de résidence, certaines communes sont jugées plus risquées.

La nature de l’occupation (régulière ou temporaire).

La configuration de l’habitation (attenante ou isolée).

La valeur des biens.

Si l’alarme est imposée par votre assureur et qu’un vol survient alors qu’elle n’était pas enclenchée ou qu’elle était défectueuse, l’assureur est en droit de refuser l’indemnisation.

En résumé

Avant de souscrire une assurance habitation ou de profiter d’une réduction liée à l’installation d’une alarme, lisez attentivement les conditions générales de votre contrat. Une négligence, même minime, peut vous coûter très cher en cas de vol. Enfin, de manière plus générale, l’assureur peut refuser d’intervenir en l’absence de signes d’effraction. Cela peut en effet laisser supposer que vous avez laissé une porte ou une fenêtre ouverte. La garantie vol ne prendra alors pas en charge les biens dérobés.

