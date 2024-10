À lire : Dans le Plus Magazine, chaque mois, quatre pages sont consacrées à la mobilité avec un essai automobile, mais aussi des actualités sur les véhicules de loisir comme les camping-cars, les cabriolets, les véhicules fun, etc. Nous évoquons également les nouveautés motos, l’actualité des vélos (électriques ou non), le code de la route et tout ce qui concernent les navetteurs du rail.