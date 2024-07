Les prix de l’immobilier à la Côte ralentissent

Si les prix de l’immobilier à la Côte restent bien plus élevés que dans le reste du pays, ils ont connu, entre juillet 2023 et juillet 2024, une hausse plus modérée qu’au niveau national, une première en trois ans, indique Immoweb.

Selon les calculs du site d’annonces immobilières, le prix moyen des appartements au littoral a atteint 4.088 euros du mètre carré en ce mois de juillet. Ce qui représente une hausse de 13,5% en trois ans. Au niveau national, un appartement se vend en moyenne à 3.034 euros/m2, soit une croissance de 9% en moyenne.

Si les appartements à la Côte restent survalorisés, leur prix a connu une croissance moindre qu’au niveau national, relève Immoweb. Ainsi, entre juillet 2023 et juillet 2024, la hausse atteint au littoral +1,2%, contre +1,7% au niveau national. Pour Immoweb, la hausse des taux d’intérêt a freiné la croissance des prix à la mer.

Et par communes?

Par communes, Bredene a connu, avec +10,5% en moyenne, la plus forte augmentation des prix des appartements du littoral entre juillet 2023 et juillet 2024. Elle reste cependant la ville côtière la plus abordable, avec un prix moyen inférieur de 30% à la moyenne de la Côte belge.

A l’autre bout de l’échelle des prix, Knokke-Heist figure parmi les communes les plus onéreuses, du littoral mais aussi du pays. Cependant, le prix moyen des appartements y a baissé de 2,4% en un an, selon Immoweb. Sur les cinq dernières années, les prix y avaient pourtant crû de 36,4% et de 17,9% sur les trois dernières années. Un appartement s’y échange tout de même toujours 137% plus cher qu’à Bredene, relève Immoweb.