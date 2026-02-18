Pension: comment éviter le malus et profiter du bonus

La réforme belge des pensions est particulièrement complexe. Et les nombreuses transformations annoncées pour les prochaines années n’arrangent rien. Qu’est-ce que le nouveau bonus de pension? Et qu’en est-il exactement du malus? Nous vous aidons ici à y voir plus clair.

Bien que le gouvernement ait décidé l’an dernier d’une réforme des pensions, une partie importante de sa mise en œuvre a été reportée à 2027. Certaines mesures produisent toutefois déjà des effets concrets pour les personnes actives. Le bonus de pension en fait partie. On fait le point.

Le bonus de pension

Fin 2025, l’ancien bonus de pension a été supprimé et remplacé par un nouveau dispositif. La principale différence, c’est que le nouveau bonus ne récompense plus que ceux qui continuent à travailler au-delà de l’âge légal de la pension. Avant, c’était au-delà de l’âge de la pension anticipée.

Cette modification s’explique par le fait que la majorité des bonus versés par le passé bénéficiaient à des personnes parties à la retraite avant l’âge légal. Plus exigeant, le nouveau bonus vise à encourager la poursuite de l’activité après l’âge légal, actuellement fixé à 66 ans et passant à 67 ans à partir de 2030.

Depuis ce 1er janvier 2026, vous pouvez commencer à accumuler le nouveau bonus de pension, mais celui-ci ne s’applique qu’à ceux qui prendront leur retraite à partir du 1er janvier 2027. Son montant exact dépend de votre année de naissance :

En 1963 ou avant: +2% pour chaque année en plus.

+2% pour chaque année en plus. Entre 1964 et 1972: jusqu’à 4% par année en plus.

jusqu’à 4% par année en plus. En 1973 ou après: +5% pour chaque année en plus après votre 67e anniversaire.

Le bonus est attribué par mois supplémentaire presté. Ce n’est donc pas un montant unique, mais une augmentation mensuelle de la pension légale. Pas besoin donc de travailler une année complète: un mois supplémentaire donne droit à un douzième du bonus annuel correspondant.

Quelles sont les conditions?

Vous devez pouvoir justifier d’au moins 35 années de carrière et totaliser 7020 jours travaillés ou assimilés sur l’ensemble de votre carrière. Un temps partiel nécessite au moins 45 ans. Jusqu’à présent, on comptait une année de carrière à partir d’au moins 104 jours travaillés. À partir du 1er janvier 2027, ce seuil sera porté à 156 jours.

Le congé de maternité, le congé pour soins et le chômage temporaire sont assimilés à des jours travaillés. Ce n’est pas le cas du chômage complet et des jours de maladie. Ceux qui, au 1er janvier 2026, ont continué à travailler après l’âge légal bénéficient déjà du nouveau bonus, même si la loi n’a pas encore été adoptée.

Le malus de pension

Le malus de pension entrera quant à lui en vigueur en 2027. Ceux qui prennent leur pension cette année-ci y échapperont donc.

Ce malus sanctionne ceux qui partent à la pension anticipée sans un nombre suffisant de jours travaillés. Il entraîne une réduction du montant de la pension légale, calculée par mois d’anticipation par rapport à l’âge légal de la pension.

Le pourcentage de réduction appliqué dépend de votre année de naissance :

1960 ou avant : aucun malus de pension.

Entre 1961 et 1965 : – 2% par année d’anticipation.

Entre 1966 et 1974 : – 4% par année d’anticipation.

En 1975 ou après : – 5% par année d’anticipation.

Comment éviter le malus ?

Pour l’éviter, 2 conditions cumulatives doivent être remplies : justifier d’une carrière d’au moins 35 années comptant chacune 156 jours travaillés ou assimilés, et totaliser 7020 jours travaillés ou assimilés.

Contrairement au régime du bonus, les jours de maladie et d’invalidité sont ici bien pris en compte comme jours assimilés. Une autre possibilité consiste évidemment à continuer à travailler jusqu’à l’âge légal de la pension, fixé à 66 ans pour les personnes nées entre 1960 et 1963, et à 67 ans pour celles nées à partir de 1964.