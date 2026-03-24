Pension: 1 retraité belge sur 2 dépense bien plus que ce qu’il touche

La moitié des retraités belges dépensent environ 30% de plus que leur pension légale, rapporte une étude de Belfius Research. Avec toutefois de fortes disparités selon les communes et l’âge des pensionnés.

Les pensionnés vivent-ils au-dessus de leurs moyens? Une étude révèle que dans l’ensemble du pays, nombreux sont ceux qui doivent puiser dans leur épargne personnelle pour combler un écart d’environ 600 euros entre les dépenses et leurs revenus.

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3 phases de dépenses à la retraite

Les dépenses sont les plus élevées durant les premières années de la pension, lorsque les retraités consacrent une part plus importante aux loisirs et voyages. Le budget pour couvrir la différence entre les dépenses effectives et la pension légale provient de revenus complémentaires comme les assurances de groupe, l’épargne ou les investissements, rapporte Belfius.

Pour certains retraités, la location de biens immobiliers constitue une source de financement additionnelle pour maintenir leur niveau de vie.

À partir de 75 ans, on observe un tournant: le besoin de revenus complémentaires diminue de moitié. On entre dans une phase plus centrée sur l’habitation, avec des dépenses liées au confort du quotidien.

En fin de vie, les habitudes de consommation se réduisent et le niveau de dépenses s’aligne aux revenus. Mais on observe tout de même une hausse des frais liés à du soutien médical.

De fortes disparités

Belfius constate de fortes disparités entre certaines provinces. Dans le Brabant wallon, les retraités dépensent 48% en plus de la pension légale qu’ils reçoivent (soit plus de 900 euros d’écart entre pension légale et dépenses réelles). Le Brabant flamand montre une tendance similaire (+39%, soit près de 750 euros d’écart).

En revanche, les retraités du Hainaut dépensent environ 21% de plus que leur pension légale. « Ce qui révèle un mode de consommation plus modeste et une plus grande dépendance à la pension », analyse Belfius.

Une différence importante est également observée dans la périphérie bruxelloise ainsi que dans la région frontalière avec le Grand-Duché de Luxembourg.

À noter que si les dépenses varient, le revenu total médian (pension + compléments) est étonnamment proche entre les trois Régions. Et pour cause: la pension légale est une compétence fédérale qui lisse les différences au niveau national.

Des revenus insuffisants, surtout au début

En conclusion, cette étude démontre que la pension légale seule est rarement suffisante pour couvrir le train de vie réel des retraités, particulièrement durant les premières années de la pension. L’écart moyen de 600 euros souligne l’importance d’une bonne épargne personnelle et des autres piliers de la pension pour faire face aux défis de la longévité.