Puis-je savoir quand je peux partir à la retraite, et avec quels revenus? Le site mypension.be vous fournit une estimation sur mesure de la date et du montant de votre pension. Sauf exceptions... Mais la réforme annoncée a-t-elle un impact sur ces données?

L’annonce de la réforme inquiète, et déjà les citoyens se précipitent sur le site officiel du SPF Pensions afin de voir les conséquences de ces futurs changements sur leur date de départ à la retraite… et sur le montant de leur pension! Mais une rumeur circule ces derniers temps: mypension.be ne donnerait plus d’estimations suite à la réforme. Bien au contraire! Le site reste pleinement opérationnel et continue de fournir une estimation personnalisée à chaque citoyen. Et pourtant, plus de 131.000 Belges ne parviennent pas à consulter leurs revenus à la pension. Êtes-vous concerné?

Que pouvez-vous consulter sur mypension.be?

Votre dossier de pension évolue avec vous dès vos premiers pas sur le marché du travail jusqu’à votre départ à la retraite. mypension, un service accessible sur le site www.onp.fgov.be, permet aux travailleurs salariés ou pensionnés relevant des régimes salariés et indépendants d’accéder à leur dossier pension et de suivre, pas à pas, son évolution. L’objectif est donc de fournir une réponse adaptée à chaque citoyen, en fonction de ses données personnelles, de sa carrière, etc.

Dans votre dossier, vous trouverez notamment un aperçu de vos échanges avec le service Pension, l’ensemble des données de carrière que le service utilise pour le calcul de votre pension légale, la date de pension anticipée ainsi que celle de la pension légale, et le fameux montant que vous toucherez à la retraite.

Pourquoi je ne vois pas d’estimation?

La très grande majorité des citoyens peut consulter la date et le montant de leur pension. Mais certains ne parviennent pourtant pas à voir ces estimations. Ainsi, sur un total de 7.352.459 citoyens :

7.221.456 verront un montant et une date de pension ;

verront un montant et une date de pension ; 58.948 ne verront qu’une date de pension ;

ne verront qu’une date de pension ; 72.054 ne verront ni date ni montant.

Ce sont surtout des personnes ayant travaillé une partie ou la totalité de leur carrière en tant que fonctionnaires statutaires qui sont concernées. Ainsi, 11% de tous les fonctionnaires statutaires – dont beaucoup d’enseignants – ne voient ni montant, ni date.

Pourquoi? « Car les données de carrière des fonctionnaires ont été digitalisées plus tard et sont plus complexes. Il existe également plus de spécificités que dans les carrières de salariés », explique Florent Magnes, porte-parole du SPF Pensions. En plus de ces raisons, les enseignants ont souvent des carrières complexes, liées aux spécificités de l’enseignement, qui rendent le calcul automatique plus difficile.

La réforme est-elle déjà prise en compte dans ces estimations?

Inutile de vous précipiter sur le site dans l’espoir de calculer l’impact de la réforme sur votre pension. Les changements sont encore en cours de discussion et n’ont pas encore été intégrés dans les estimations. « Un outil fiable ne peut anticiper des règles qui n’ont pas encore été votées », précise le SPF Pensions. Il faudra donc patienter encore un peu avant de voir une adaptation des simulations sur mypension.be. « La réforme des pensions doit d’abord être développée par le gouvernement et votée au Parlement fédéral. » Les détails de la législation définitive sont en effet nécessaires pour adapter les moteurs de calcul qui effectuent ces simulations.