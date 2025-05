Si vous gagniez au Lotto… continueriez-vous à travailler?

Un Belge sur 5 mettrait fin à sa carrière s’il remportait le gros lot. Chez les 55 ans et plus, ils sont même près de 3 sur 10 à envisager sérieusement de raccrocher.

Et vous, que feriez-vous si vous gagniez 1 million d’euros au Lotto? Cette question, qui fait rêver petits et grands, a été posée à un panel de travailleurs belges par Tempo-Team, en collaboration avec une professeure spécialiste de la motivation au travail. Les résultats sont pour le moins étonnants… et éclairants sur notre rapport à l’emploi, en particulier après 55 ans.

Travailler… même millionnaire?

Près de 2 Belges sur 3 (64,4%) continueraient à travailler après avoir empoché un million. Mais attention, cela ne signifie pas forcément qu’ils garderaient le même rythme ! Plus d’un tiers (39,3%) affirme qu’il réduirait son temps de travail. Et 1 Belge sur 4 (26,4%) garderait exactement le même emploi et les mêmes horaires.

Mais la tendance s’inverse peu à peu avec l’âge. Si 13,4% des moins de 35 ans arrêteraient de travailler, 30,3% des 55 ans et plus sauteraient le pas vers la retraite anticipée. Pourtant, la plupart d’entre eux choisissent de rester actifs jusqu’au bout. Cela a de quoi interpeller, alors que beaucoup rêvent d’un temps libre bien mérité, sans la contrainte d’un réveil matinal.

Si je gagnais 1.000.000 euros au Lotto…

– Je travaillerais moins (39,3%)

– Je travaillerais tout autant que maintenant (26,4%)

– Je donnerais ma démission et j’arrêterais de travailler (19,6%)

– Je donnerais ma démission et je trouverais un autre job (16%)

– Je renoncerais ou réduirais certaines tâches (7,3%)

– Je serais plus exigeant par rapport à mon employeur : de meilleurs horaires ou télétravailler davantage, par exemple (6,2%)

L’argent, seul moteur ? Pas si sûr…

Bien sûr, la majorité des Belges travaille d’abord pour gagner sa vie. Mais ce n’est pas tout : plus de la moitié disent aussi le faire par plaisir, par fierté, ou parce qu’ils trouvent un sens à ce qu’ils font. Et c’est justement là que les différences apparaissent.

Parmi ceux qui aiment leur travail ou qui le trouvent utile, nombreux sont ceux qui choisiraient de continuer à exercer leur métier, même avec un million d’euros sur leur compte. À l’inverse, ceux qui ne travaillent que pour l’argent sont nettement plus enclins à tout arrêter.

« Lorsqu’un travailleur s’épanouit dans son job, il n’y a pas de raison qu’il arrête de travailler. Certes, certains d’entre eux souhaitent réduire leur horaire », explique Aline Bernard, porte-parole de Tempo-Team. « Mais pour d’autres, c’est l’occasion rêvée de sortir de leur cage dorée ou de s’affranchir de conditions de travail peu agréables, et d’oser enfin effectuer le changement de carrière dont ils rêvent depuis longtemps sans pouvoir le concrétiser, pour des raisons financières. »

L’envie de sens plutôt que de statut

Aujourd’hui, la motivation au travail ne se résume plus à une opposition entre « faire ce qu’on aime » et « gagner sa vie ». Selon la professeure Anja Van den Broeck, il existe une forme de motivation très forte liée au “sens” du travail, même si celui-ci n’est pas toujours agréable. Les personnes qui ressentent cette utilité sont moins sujettes au burn-out et plus productives.

Les chiffres le confirment : les personnes qui arrêteraient de travailler si elles gagnent au Lotto semblent attacher moins d’importance à la qualité de leur travail et l’autonomie de leurs décisions (7/10 vs 8,2/10), à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle (7,4/10 vs 8,6/10), et à l’épanouissement personnel (6,1/10 vs 7,7/10). Elles sont également moins motivées, prennent moins de plaisir à travailler et sont moins productives que celles qui continueraient à faire le même travail.

Et vous, que changeriez-vous?

Ce sondage met en lumière une réalité : même si l’argent libère, le besoin de reconnaissance, d’utilité et de lien social reste fort, même à la veille de la retraite. Certains aimeraient peut-être alléger leur emploi du temps, télétravailler davantage, ou abandonner certaines tâches. D’autres, en revanche, rêveraient de changer de voie, de réaliser un vieux rêve, ou tout simplement de profiter pleinement de leur temps libre.

Finalement, la vraie question n’est peut-être pas : “Que feriez-vous avec un million d’euros ?”, mais plutôt : “Êtes-vous heureux dans votre travail aujourd’hui ?”