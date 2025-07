Team building, séminaires à l’étranger, congrès professionnels… De plus en plus de salariés partent en voyage d’affaires avec leurs collègues. Mais saviez-vous que ces voyages professionnels peuvent booster votre carrière, même après 50 ans ?

Voyager dans un cadre professionnel ne rime pas toujours avec détente, mais bien utilisé, ce temps passé avec ses collègues peut se transformer en véritable tremplin professionnel. En dehors du bureau, les échanges prennent une autre dimension, souvent plus humaine, plus directe. Et selon plusieurs experts en ressources humaines, comme le cabinet Robert Walters, ces moments peuvent améliorer votre image au sein de l’entreprise, renforcer vos relations et même ouvrir de nouvelles opportunités de carrière.

Pourquoi voyager avec ses collègues peut booster votre carrière ?

Lors d’un déplacement professionnel, les barrières hiérarchiques s’estompent. On apprend à se connaître autrement : autour d’un repas, lors d’un trajet, d’un séminaire ou d’une activité collective. Ces moments renforcent la cohésion d’équipe et permettent de développer la confiance mutuelle. Et cela, quel que soit votre âge ou votre fonction.

Être présent et actif pendant ces événements renforce aussi votre visibilité. Les managers voient qui s’implique, qui prend des initiatives, qui sait fédérer… Autant de qualités qui comptent dans l’évolution d’une carrière.

Ce que vous gagnez à participer à un voyage d’affaires

Des relations professionnelles plus solides: les expériences partagées soudent les équipes. Vous devenez une personne de confiance, ce qui facilite la collaboration au quotidien.

Une mise en valeur naturelle de vos compétences: Leadership, écoute, capacité d'adaptation… Ces « soft skills » s'expriment souvent plus naturellement en dehors du cadre strict du bureau. Et elles ne passent pas inaperçues.

Plus d'opportunités de carrière: en montrant votre engagement et votre curiosité, vous augmentez vos chances d'être inclus dans de nouveaux projets ou promotions.

Plus de plaisir au travail: quand la dynamique de groupe est bonne, cela se ressent aussi dans l'ambiance au travail. Et ça change tout.

Nos conseils pour réussir un voyage professionnel

Impliquez-vous, sans jouer un rôle : soyez volontaire, proposez des idées, mais restez naturel.

Intéressez-vous aux autres : posez des questions, écoutez, partagez. Les liens authentiques sont les plus durables.

Créez une bonne ambiance : un mot gentil, un coup de main… Ces petits gestes font souvent la différence.

Apprenez quelque chose de nouveau: séminaires, visites, conférences… Profitez-en pour élargir vos horizons.

Ce qu’il vaut mieux éviter

Être trop en retrait… ou trop envahissant : cherchez le bon équilibre.

Se forcer à tout faire : écoutez votre corps et prenez aussi du temps pour souffler.

Aborder des sujets sensibles : politique, vie privée, rumeurs… mieux vaut les éviter.

Abuser de l'alcool: même en soirée, votre comportement peut être observé.

En résumé: une belle occasion de vous révéler

Un voyage d’entreprise est bien plus qu’un déplacement professionnel. C’est un moment clé pour renforcer vos liens, montrer vos qualités humaines et saisir des opportunités. Et il n’est jamais trop tard pour en tirer profit : à tout âge, on peut encore faire la différence.