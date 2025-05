Avec ses feuilles tendres au goût prononcé, le basilic est l’herbe aromatique de base à avoir à la maison, sur l’appui de fenêtre de la cuisine ou dans un coin proche du jardin.

Impossible de se priver de ce condiment aux multiples qualités, qui se cultive aussi bien en pot qu’au jardin. Antioxydant, antiseptique, digestif, stimulateur d’appétit et tonique, c’est par ailleurs un aliment plein de vertus pour la santé. Au jardin, il est un excellent compagnon pour d’autres légumes, comme la tomate, car il fait fuir pucerons et mouches de la carotte. Dans la cuisine, c’est un répulsif à moustiques apprécié.

N’espérez cependant pas le voir repousser d’une année à l’autre ; le basilic est une des rares herbes aromatiques qui soit annuelle. Mais, bonne nouvelle, on peut en profiter de longs mois, à condition de le traiter dans les règles de l’art.

La tête au soleil, le pied au frais

Le basilic aime un emplacement qui reçoit du soleil, sans être brûlant, ainsi qu’une terre plutôt fraîche et toujours légèrement humide. A l’intérieur, évitez les appuis de fenêtre plein sud. Au jardin, n’hésitez pas à le pailler et à mettre son pied à l’abri d’une autre plante. D’un côté comme de l’autre, il est important de l’arroser quotidiennement quand il fait chaud. Il ne supporte ni une terre sèche, ni un sol détrempé.

Coupez régulièrement les tiges avec les ongles, au-dessus d’un noeud de jeunes feuilles et taillez la tige principale dès qu’elle atteint 10cm. En général, le basilic s’achète en pot. Si vous destinez cette jolie aromatique à l’extérieur, mettez-la en terre le plus rapidement possible, lorsqu’il ne gèle plus la nuit. Si vous le gardez dans la cuisine, rempotez-le directement dans un pot plus grand, avec une couche de drainage dans le fond, et taillez-le de moitié. Il repartira de plus belle.