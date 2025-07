Ce que vos lectures d’été révèlent sur votre carrière

Johana Gustawsson

Vêtu d’une aube blanche et coiffé de bougies, un adolescent est retrouvé le crâne fracassé sur l’île de Lidingö, qui fait face à Stockholm. Or 23 ans plus tôt, une jeune fille a été découverte assassinée elle aussi, au même endroit, dans le même costume traditionnellement destiné à fêter la Sainte-Lucie. À l’époque, le petit ami de la victime avait été condamné pour ce meurtre qu’il a toujours nié. Était-il innocent? Un thriller glaçant et impitoyable où le lecteur devient lui-même l’enquêteur.