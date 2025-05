Escapade à vélo à travers les vignobles du Brabant wallon

Entre rencontres avec les vignerons, pauses gastronomiques au cœur des vignes et découvertes patrimoniales, ce circuit cyclo-œnologique vous invite à vivre une escapade 100% belge, aussi gourmande que dépaysante.

Encore confidentiel il y a quelques années, le vignoble se développe de plus en plus en Brabant wallon. On y compte aujourd’hui une trentaine d’exploitations, parmi lesquelles certaines se taillent petit à petit une réputation… Afin de faire découvrir les vins brabançons, un vinotrip de deux jours à vélo est organisé, durant cinq week-ends entre fin mai et fin août.

Infos sur le parcours

Difficulté: moyenne

Longueur: 71km (en 2 jours)

Promenade gourmande entre Villers-la-Ville et Nivelles

Une expérience «tout compris», constituée d’un parcours cycliste de 71 km à travers le réseau de points-nœuds, entrecoupée de haltes vinicoles. Au programme? Rencontre avec les vignerons locaux, lunch au milieu des vignes, et même… «vina siesta» (On vous laisse deviner ce dont il s’agit…)! Et pour vraiment se laisser porter par l’expérience, des nuitées sont aussi prévues dans la formule, au sein d’établissements de caractère.

Histoire de varier les plaisirs, un arrêt est prévu au sein des ruines majestueuses de l’abbaye de Villers-la-ville… qui cachent d’ailleurs en leur sein un petit vignoble, à l’endroit-même où les moines cultivaient le raisin plusieurs siècles auparavant. Le dimanche, les plus courageux pourront rallonger le parcours d’une boucle de 23 km, entre Nivelles et Braine-le-Château, le long du bucolique canal Bruxelles-Charleroi.

Bon à savoir: si, durant le parcours, il vous venait l’envie d’acheter l’une ou l’autre bouteille, celles-ci seront convoyées jusqu’à votre voiture à la fin du séjour. Sachez par contre que le terrain est quelque peu vallonné: il faudra donc affronter quelques montées… ou opter pour des vélos électriques!