Une verrine toute en fraîcheur, légèrement piquante et plutôt jolie, pour ne pas se surcharger dès l’apéro. Idéale pour un repas estival sous le soleil!

Vous souffrez de la chaleur? Pour maximiser l’hydratation, on conseille de consommer des aliments riches en eau. Concombre, pastèques, soupe... « On a du mal à se figurer boire de la soupe en plein été, mais en réalité, il en existe quantité qui peuvent se boire fraîches « , explique Serge Pieters, professeur de diététique. On vous partage une recette de gaspacho vert, au concombre et à l’avocat. À vos fourneaux!

La recette en 4 étapes

Si le gaspacho est assurément la soupe froide la plus célèbre, il existe en réalité quantité de potages qui peuvent se boire froids, voire frappés. Voici quelques associations étonnantes qui, certes peuvent sembler déroutantes, mais offrent une belle palette de saveurs en bouche:

menthe/petits pois

carottes/jus d’orange

brocolis/crevettes grises.

Mais pour la recette qui nous intéresse, on mélange du concombre, un avocat et de la menthe bien fraîche. Une combinaison surprenante mais délicieuse!

Ingrédients

1 concombre

1 avocat bien mûr

3 jeunes oignons

1 petit bouquet de menthe fraîche

1 petit bouquet de persil plat

250g de yaourt grec

1 citron vert non traité

huile d’olive

2 gousses d’ail

piment d’Espelette

Préparation

1. Faites chauffer 4 càs d’huile d’olive dans un petit poêlon avec les gousses coupées en deux et ½ càc de piment d’Espelette. Faites cuire une minute, puis laissez refroidir.

2. Coupez ¼ du concombre et de l’avocat en petits dés. Réservez après les avoir arrosés de quelques gouttes de jus de citron. Pelez le reste de l’avocat et du concombre et détaillez le tout en gros morceaux. Effeuillez la menthe et le persil avant de les ciseler grossièrement.

3. Mixez les ¾ d’avocat et de concombre avec le yaourt, 2 oignons, 2/3 de la menthe et du persil, le zeste et le jus du citron vert, sel et poivre. Réservez au frais 30 minutes.

4. Juste avant de servir, mélangez les dés d’avocat et de concombre avec le reste des herbes et le dernier oignon émincé. Répartissez le gaspacho dans des verrines, avec les dés et les herbes par dessus. Arrosez d’un filet d’huile piquante.

Attention: le froid influence la perception gustative, de nombreux aliments semblent alors plus fades. Il ne faut donc pas hésiter à jouer sur les aromates, les épices, un petit copeau de jambon sec, etc. pour rehausser les saveurs.