Cet été, les livres sortent dans les parcs bruxellois et wallons

Vous cherchez une activité gratuite, éducative et en plein air à faire avec vos petits-enfants cet été ? L’opération « Lire dans les parcs » revient dans de nombreuses communes de Bruxelles et Wallonie, avec une belle promesse: faire aimer la lecture aux enfants dans un cadre naturel et convivial.

Vous accueillez vos petits-enfants chez vous durant les vacances, et vous cherchez des idées d’activités pour les divertir? Emmenez-les à la découverte d’histoires, racontées à voix haute par des bibliothécaires et des animatrices et animateurs, au coeur de parcs urbains. Plusieurs animations sont en effet proposées aux enfants dans le cadre de l’opération Lire dans les parcs.

Une bibliothèque en plein air

L’idée est simple: sortir les livres d’une bibliothèque vers divers lieux publics et aller à la rencontre des enfants là où ils se trouvent, dans les espaces verts par exemple. Une action de proximité qui permet à chacun de découvrir un monde où l’imagination est reine.

Durant tout l’été, les familles sont ainsi invitées à se rendre dans les parcs communaux pour profiter d’animations autour du livre. Installé à l’ombre d’un arbre ou sur une couverture colorée, le jeune public découvre ainsi des albums, des récits et des univers qui l’invite à rêver, rire et réfléchir. Une façon ludique d’éveiller leur goût pour la lecture.

Où et quand profiter de « Lire dans les parcs » ?

L’opération est organisée dans plusieurs villes comme Bruxelles, Namur, Liège... Chaque lieu est soutenu par une bibliothèque publique locale, et toutes les activités sont gratuites. L’ensemble du programme est à découvrir ici. On vous donne également la carte des bibliothèques bruxelloises participantes.