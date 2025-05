Apprenez à suivre les traces d’animaux en forêt

En déambulant sur les sentiers de randonnées lors d’une promenade en forêt, vous découvrez des empreintes dans la terre humide. Chevreuil, renard, lapin... Apprenez à vos petits-enfants à les reconnaître!

Même si on ne les voit pas toujours, de nombreux animaux sauvages peuplent nos forêts. Discrets, ils laissent derrière eux une foule d’indices: empreintes, restes de repas, marques de griffes ou encore excréments. Initiez vos enfants à l’art du pistage animalier! Vous verrez: c’est une manière ludique de les reconnecter à la nature tout en stimulant leur sens de l’observation.

Qu’est-ce que le pistage animalier?

Le pistage consiste à interpréter les indices laissés par les animaux dans la nature. Il peut s’agir d’empreintes, de restes de nourriture, de poils, de plumes, ou même de terriers. À l’origine, il s’agissait d’un savoir-faire primordial pour les peuples aborigènes. Aujourd’hui, c’est une formidable manière d’explorer la faune locale sans la déranger.

Cette activité se pratique seul ou en famille. Elle combine balade en forêt, découverte des animaux sauvages et apprentissage de la biodiversité. En cherchant les traces laissées par les habitants de la forêt, vos petits-enfants deviendront de véritables petits détectives naturalistes!

Pour détecter la présence d’animaux, il suffit parfois de prêter attention aux indices qui nous entourent. Suivez le guide!

1. Savoir où chercher les traces

Certaines zones sont plus propices à la détection d’indices. Voici quelques lieux à explorer en priorité :

Les abords des rivières et des étangs

Les zones boueuses ou enneigées

Les lisières de champs

Les sentiers forestiers

Sous les ponts ou les arbres renversés

2. Identifier les différents types d’indices

Outre les empreintes, de nombreux signes peuvent indiquer la présence récente d’un animal :

Excréments ou crottes

Restes de repas (coquilles, os, fruits grignotés…)

Marques de dents sur les branches

Poils accrochés à l’écorce

Pelotes de réjection (chez les rapaces)

Nids abandonnés ou cocons

Trous dans les troncs d’arbres

3. Apprendre à reconnaître les empreintes

Munissez-vous d’un guide illustré des empreintes animales. Analysez la taille, la forme, le nombre de doigts, la présence ou non de griffes ou de sabots. Observez également la disposition des empreintes avant/arrière pour tenter d’identifier l’animal.

null© iStock

4. Partir au bon moment

Pour optimiser vos chances, partez en balade tôt le matin, juste après le lever du jour. Les animaux sont généralement plus actifs à l’aube et au crépuscule. Les indices sont alors plus frais et plus faciles à observer.

Conseil important: restez toujours sur les sentiers balisés et évitez de déranger la faune. Si vous espérez croiser la route d’un petit rongeur ou mammifère, promenez-vous en silence.