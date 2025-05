Marre d’aromatiser vos plats avec les éternels thym, laurier et basilic ? Certaines plantes aromatiques peu connues méritent une place de choix sur votre balcon ou dans votre potager. Découvrez 7 variétés originales, faciles à cultiver chez soi, pour surprendre vos papilles.

Si tous les supermarchés proposent des plantes aromatiques au rayon frais, la gamme reste généralement limitée aux grands classiques : thym, laurier, coriandre, basilic, citronnelle… Pour sortir des sentiers battus, la meilleure solution reste de se rendre en jardinerie pour se procurer des graines ou plants plus originaux. Et pas toujours besoin d’avoir la main verte : la plupart des plantes aromatiques se cultivent facilement, même en pot sur un balcon. En période de floraison, certaines apporteront même une petite touche esthétique à vos extérieurs !

Voici une liste de 7 plantes aromatiques originales à essayer, conseillées par Jean-Luc Wanzoul, professeur à l’école horticole de Gembloux.

1. La pimprenelle (Sanguisorba minor)

Le feuillage de pimprenelle (Sanguisorba minor) possède un goût de concombre. © Getty Images

Si le prénom de Pimprenelle ne vous est peut-être pas inconnu (c’était celui de la sœur de Nicolas dans Bonne nuit les petits ou d’une des fées de La Belle au bois dormant), la plante éponyme semble pour sa part être un peu tombée dans l’oubli. « Ses feuilles ont pourtant un goût de concombre, idéales dans les salades », souligne Jean-Luc Wanzoul. Plus original, elles peuvent aussi servir à aromatiser des salades de fruits ou infusions fraîches en été. Riche en vitamine C, la plante est par ailleurs utilisée en herboristerie pour ses propriétés digestives. En période de floraison, la pimprenelle s’avère assez esthétique, avec ses jolies fleurs pourpres poussant en épi. La plante apprécie les sols bien drainés et si possible un peu calcaires, suffisamment ensoleillés. Seul petit défaut: elle constitue un met de choix pour les escargots et les limaces, qui ont tendance à se ruer dessus…

2. L’huître végétale ou plante-huître (Mertensia maritima)

La plante-huître (Mertensia maritima), et son feuillage argenté au goût iodé rappelant l’huître © Getty Images/imageBROKER RF

« Cette plante vivace au feuillage vert bleuté et argenté est surprenante par son goût iodé qui rappelle celui de l’huître », souligne le professeur. Naturellement présente sur les littoraux d’Europe nord-occidentale, il s’agit d’une plante de bord de mer. Sa culture est un peu plus compliquée que la plupart des autres aromatiques, puisqu’il faut recréer un substrat composé à parts égales de sable de mer et de terreau, constamment humide… mais pas trop ! C’est la raison pour laquelle cet aromate n’est généralement cultivé qu’en pot. Les graines n’étant pas faciles à faire germer, mieux vaut opter pour des plants en godet, dont le substrat est déjà adapté.

Attention : si le goût d’huître est bien présent lorsqu’on ingère les premières feuilles, celui-ci s’amenuise assez vite en bouche quand on continue à en consommer. Oubliez l’idée d’une « salade d’huîtres », les feuilles sont à utiliser avec parcimonie, pour donner un peu de relief à une verrine, par exemple.

3. La livèche (Levisticum officinale)

Tige et feuilles de livèche, grande plante vivace au goût intense de céleri et de bouillon. © Getty Images

La livèche fait partie des plantes qu’on retrouvait immanquablement dans les jardins médicinaux du Moyen-Âge. Elle avait alors la réputation d’être anti-poison et digestive. Petit à petit tombée en désuétude, elle est depuis peu remise à l’honneur par certains grands cuisiniers. La plante étonne par ses feuilles et graines au goût très puissant de céleri, tandis que ses racines dégage des saveurs de bouillon. « Attention ce goût est très fort, il ne faut pas en abuser ! »

Dans les Carpates, elle est encore très utilisée pour parfumer les soupes, les viandes en sauce ou les pot-au-feu. Remarquablement rustique, résistante au froid, aux maladies et à une sécheresse modérée, la plante perd ses feuilles chaque hiver, avant de reprendre vigoureusement au printemps, et ne nécessite que peu de soins. Mieux vaut par contre avoir un peu de place au jardin, car une livèche qui prend ses aises peut facilement atteindre 1,5 mètres de hauteur et un mètre de largeur… voire davantage !

4. La capucine (Tropaeolum majus)

Fleurs de capucine comestibles, décoratives et légèrement piquantes, utilisées pour parfumer et décorer la salade. © Getty Images

Pourquoi ne pas mettre un peu de fleurs comestibles au potager ? La capucine offre ici un double avantage: très appréciée de certaines variétés de pucerons, elle est couramment employée pour détourner ces insectes des légumes, le temps que les auxiliaires de jardin (coccinelles et chrysopes) débarquent pour faire un carnage. Mais les fleurs de capucines sont aussi comestibles. Avec leur saveur qui n’est pas sans rappeler celle du cresson, elles permettent de décorer et de parfumer les salades estivales. Elles auraient également des vertus anticancéreuses et antiseptiques. Les boutons peuvent être confits au vinaigre et constituer une variante aux câpres. Semer et planter des capucines n’a rien de sorcier. Il suffit de planter 4 ou 5 graines par trou à la mi-avril, si possible en plein soleil.

5. La sauge ananas (Salvia elegans ou Salvia rutilans)

La sauge ananas (Salvia elegans) qui, comme son nom l’indique, a une saveur fruitée. © Getty Images/PhotoAlto

Comme son nom l’indique, cette variété de sauge possède un subtil goût d’ananas. Ce qui en fait une herbe aromatique toute indiquée pour les recettes exotiques. Qui plus est, ses fleurs rouges très décoratives lui donnent une certaine allure, surtout quand elle est cultivée en massif. Tout comme la sauge commune, la plante s’avère peu exigeante et relativement résistante au froid. Prévoyez néanmoins un emplacement bien ensoleillé et un sol bien drainant, ainsi qu’un paillage en hiver.

6. Le basilic cannelle (Ocimum basilicum « Cinnamon »)

Le basilic cannelle, variété au parfum épicé rappelant la cannelle, est surtout utilisé en cuisine pour les desserts. © Getty Images

Même principe ici, le basilic cannelle s’avère assez proche du basilic commun, celui qui sert à la confection du pesto. À la différence qu’il dégage un étonnant parfum de cannelle. De quoi parfumer subtilement les desserts, les boissons mais aussi certains plats salés, nord-africains ou moyen-orientaux. En période de floraison, le basilic cannelle affiche par ailleurs de jolies fleurs rosées, ce qui en fait aussi une plante d’ornement. Même s’il ne s’agit pas de la variété de basilic la plus fragile, la plante reste très appréciée des limaces, sensible aux excès d’humidité et nécessite des températures assez chaudes pour s’épanouir.

7. La menthe corse (Mentha requienii)

La menthe corse rampante (Mentha requienii), au feuillage dense et à l’arôme puissant de menthe poivrée © Getty Images/iStockphoto

Cette variété de menthe est visuellement assez différente de la menthe verte ou de la menthe poivrée. Elle se présente sous la forme d’une plante rampante très basse, composée d’une multitude de petites feuilles rondes et épaisses. Moins envahissante que les autres variétés, elle s’étend en tapis et s’épanouit dans les interstices des rocailles ou comme couvre-sol de sous-bois. Elle est aussi facile à cultiver en pot. A l’état naturel, elle pousse en bordure des ruisseaux et nécessite donc un sol frais voire humide et ombragé/semi-ombragé. En bouche, sa saveur de menthe poivrée est assez puissante. C’est d’ailleurs à partir d’elle qu’est tirée la liqueur de crème de menthe. Même sans être cueillie, la plante dégage par ailleurs un fort parfum : un tapis verdoyant et intensément parfumé !

En infusion, en salade ou en touche finale sur vos plats, ces aromates originaux apporteront un souffle nouveau à votre cuisine. À tester d’urgence… ou à adopter pour de bon.