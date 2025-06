Les vacances ne sont plus seulement synonymes de détente au soleil. En 2025, les Européens recherchent des émotions, des expériences inoubliables et des destinations qui ont du sens. Voici les activités qui font vibrer les voyageurs selon le rapport du Mastercard Economics Institute.

À quoi ressemblent les vacances rêvées cette année ? Quels types d’activités séduisent les voyageurs ? On vous dévoile les grandes préférences des touristes pour les mois à venir.

Moins de tourisme de masse, plus de valeur ajoutée

Exit les simples séjours à la plage sans âme. Aujourd’hui, les Européens privilégient les escapades axées sur le bien-être, les découvertes culinaires, l’aventure, la nature et le sport. Selon l’enquête, 70% des sondés souhaitent réaliser des activités figurant sur leur « liste de choses à faire une fois dans la vie ».

Cette tendance se reflète dans les dépenses: l’Italie et la Pologne, par exemple, enregistrent une forte progression de leur indice de voyage bien-être, preuve d’un intérêt croissant pour les retraites santé, les bains thermaux et les activités de pleine nature.

Les destinations qui montent en flèche cet été

Les données de réservations de vols entre juin et septembre 2025 montrent un engouement croissant pour des destinations variées : Tokyo, Palma de Majorque, Osaka, Hurghada, Beijing, Paris, Larnaca et Londres figurent parmi les plus populaires. Une ville retient particulièrement l’attention : Tirana, la capitale de l’Albanie, qui enregistre la plus forte croissance du nombre de visiteurs européens depuis 2019, notamment grâce à l’afflux de touristes italiens.

Le sport et la gastronomie comme moteurs de voyage

Les événements sportifs boostent aussi les déplacements : autour de la finale de la Ligue des Champions à Londres, les dépenses ont explosé. Les fans espagnols ont augmenté leurs dépenses de 148% par rapport à l’an dernier !

Côté papilles, les villes les plus cosmopolites attirent les gourmets du monde entier. Istanbul se démarque des autres destinations avec ses restaurants qui accueillent des visiteurs de plus de 60 nationalités différentes. Autres hauts lieux culinaires:

Cannes (France),

Interlaken (Suisse),

Barcelone (Espagne),

Dubrovnik (Croatie),

et Mykonos (Grèce)

Le retour à la nature séduit toujours plus

Les paysages nordiques font un carton. Les voyageurs viennent chercher la beauté naturelle des forêts, des fjords et la quiétude des grands espaces. En Finlande, les parcs nationaux représentent déjà 7 % des dépenses touristiques transfrontalières. La Suisse, la France, la Norvège et la Pologne tirent aussi leur épingle du jeu grâce à leurs espaces naturels.

