Tour de France: 6 podcasts à découvrir pour suivre l’événement autrement

Vous souhaitez vous divertir, vous informer ou approfondir votre passion pour le cyclisme? Plongez dans les coulisses du Tour de France grâce à ces podcasts!

Ce samedi 5 juillet, les coureurs se sont élancés depuis Lille pour avaler plus de 3000 kilomètres à travers l’Hexagone. L’édition 2025 du Tour de France s’annonce déjà palpitante, entre grands noms du peloton, cols mythiques et rebondissements attendus. Vous n’avez pas le temps de suivre toutes les étapes à la télévision ? Et si vous viviez la Grande Boucle autrement? Voici 6 podcasts à écouter où vous voulez, quand vous voulez, pour vibrer au rythme du Tour, même sans allumer votre écran.

6 podcasts pour les amoureux du vélo

Résumés d’étapes, coulisses du peloton, humour ou décryptages… Il y en a pour tous les fans de vélo, du plus assidu au simple curieux.