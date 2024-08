Une pluie d’étoiles filantes va illuminer le ciel la semaine prochaine

La semaine prochaine, le ciel nocturne sera illuminé par des centaines d’étoiles filantes en raison du passage devant la Terre de la pluie de météores des Perséides. À cette occasion, plusieurs Nuits des étoiles seront organisées à travers le pays, pour permettre aux férus d’astronomie d’observer le phénomène.

Ces météores sont associés aux poussières laissées par le passage de la comète Swift-Tuttle – du nom des deux astronomes qui l’ont découverte en 1862 – sur son orbite. Chaque année, aux environs du 11 ou 12 août, la Terre traverse cette orbite. Des poussières de comète entrent alors dans l’atmosphère terrestre à très grande vitesse, produisant des traînées lumineuses sur leur passage. Elles finissent par se désintégrer, avant de pouvoir atteindre le sol terrestre. Ces traînées lumineuses peuvent notamment être observées dans le secteur de la constellation de Persée, au-dessus de l’horizon nord-est.

Les Perséides atteindront cette année leur apogée le mardi 13 août à 04h00 du matin, selon la plateforme météorologique Meteovista. La Lune entrera alors dans son premier quartier, mais se couchera juste au moment où la pluie d’étoiles atteindra son pic. Le ciel devrait par ailleurs être relativement dégagé, selon les premières prévisions. Les conditions d’observation devraient dès lors être optimales.

De nombreuses étoiles filantes pourront également être aperçues pendant les soirées précédentes et suivantes. Lors de nuits claires, en regardant vers le nord-est, il devrait en effet être possible d’observer des traînées lumineuses dans le ciel du 9 au 17 août, selon Meteovista. Les particules de poussière sont en effet dispersées depuis des milliers d’années sur l’orbite de la comète, expliquant pourquoi des étoiles filantes sont présentes dans le ciel pendant une assez longue période avant et après le pic du phénomène.

Dans les régions subissant une très forte pollution lumineuse, seuls les météores les plus brillants peuvent être observés. Mais dans les zones bénéficiant d’un ciel relativement sombre, il est parfois possible de dénombrer jusqu’à une étoile filante par minute au moment de l’apogée des Perséides, selon l’Observatoire royal de Belgique (ORB).

Quelques événements à travers le pays

Le 8 août, l’Euro Space Center (Transinne) organisera sa Nuit des étoiles, au cours de laquelle il sera possible d’observer la pluie d’étoiles filantes. Des conférences et un spectacle seront également présentés à cette occasion.

Au SparkOH!, à Mons, diverses activités en lien avec l’astronomie seront proposées aux visiteurs les 10 et 11 août. Dans la soirée, le MuMons et le cercle d’astronomie de l’UMons mettront également leur équipement à disposition du public pour observer les Perséides.

Des soirées d’observation sont également prévues au Palais de l’Univers et des Sciences de Cappelle-la-Grande les 10 et 11 août.

Enfin, le parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel organisera une Nuit des étoiles le 13 août, tandis que l’Observatoire Centre Ardenne ouvrira ses portes au public le 14 août.