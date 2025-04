France, budget maîtrisé, mais couverture oubliée. C’est la triple tendance qui ressort du baromètre Touring 2025 sur les vacances des Belges. Si l’envie de partir est bien là, la préparation financière est plus sérieuse que jamais, mais la prudence face aux imprévus reste étonnamment faible.

L’étude Touring 2025 montre une envie forte de partir, mais avec un budget serré. Les Belges, surtout les 50+, ont appris à voyager malin, mais il reste un point à ne pas négliger: se protéger contre les imprévus. Car même en vacances, la tranquillité d’esprit n’a pas de prix...

La France reste la grande favorite

Près de 44% des Belges choisiront la France comme destination. Proximité, climat agréable, voyages en voiture, et offres variées... Ce pays coche en effet toutes les cases de la détente estivale. Le séjour type: deux semaines dans un hôtel (52%) ou une maison de vacances (42%), réservé en ligne. Le tout avec un budget logement sous les 2.000 euros pour 68% des vacanciers.

Budget: rigueur au programme

Malgré une conjoncture économique tendue, les Belges veulent s’évader... mais sans se ruiner. Plus de la moitié intègrent le coût des vacances dans leur budget familial annuel dès le départ. Le prix (51%) reste le critère n°1 dans le choix de la destination, devant l’emplacement (49%) et la nature environnante (44 %). Les plus de 50 ans, souvent prudents, planifient avec soin pour éviter les mauvaises surprises.

Ces priorités financières n’empêchent pas les vacanciers d’avoir des attentes bien définies : 43% cherchent avant tout la découverte, 40% privilégient la nature, tandis que 38% optent pour des escapades urbaines. Les plaisirs gastronomiques attirent 33% des vacanciers, et pour 30% d’entre eux, une piscine est un incontournable.

Une assurance souvent oubliée

Côté couverture, les chiffres interpellent : 22% des Belges n’ont aucune assurance voyage, et 50% ne prennent pas d’assurance annulation. Des chiffres étonnants quand on sait que les incidents – retards aériens, maladies, catastrophes naturelles – sont en hausse. Pire encore : 8% ne savent même pas s’ils sont assurés ou non.

Une fausse économie, surtout pour les seniors qui voyagent loin ou hors Union européenne, où les frais médicaux explosent. L’assurance est souvent vue comme accessoire, alors qu’elle devient indispensable face aux aléas modernes.

Et ceux qui ne partiront pas?

Un Belge sur cinq ne prendra pas de vacances en 2025, le plus souvent pour des raisons budgétaires (32%), mais aussi pour cause de santé, manque d’intérêt ou contraintes logistiques. Les 35-49 ans sont les plus concernés, mais certains seniors choisissent aussi de rester chez eux, parfois par souci d’économie ou pour éviter les tracas.