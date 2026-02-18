Vénétie à vélo: itinéraire et boucle de 6 jours jusqu’à Venise

Blottie entre les contreforts des Dolomites et les eaux bleues de l’Adriatique, la Vénétie déploie un cocktail irrésistible de villes culturelles, de villages colorés et de collines ondoyantes. Je la traverse à vélo, en mettant le cap sur Venise.

Le soleil se lève, et le train que je prends à Bruxelles me dépose le soir même à Mestre, une localité de Venise située sur la terre ferme et reliée à la Sérénissime par un pont. La cyclo-randonnée démarre ici et y revient 6 jours plus tard. Sans tarder, je m’offre un risotto parfaitement crémeux et un verre de vin au restaurant de l’hôtel. Un plaisir bienvenu après la journée de train et les correspondances.

Que faire des bagages?

Durant ces prochains six jours à vélo, je n’ai pas à m’occuper de mes bagages : ils sont livrés chaque jour au prochain hôtel. Se tromper de route ? Impossible. L’itinéraire se suit via l’application Ride with GPS : imaginez la précision de Waze, version cycliste, sur des parcours le long de canaux, rivières, pistes cyclables, chemins de gravier, sentiers forestiers et autres itinéraires charmants.

Bref, on pédale tranquille, on part quand on veut, et on roule à son propre rythme. Pour le vélo, on a le choix entre un classique et un électrique. Pour ma part, j’ai choisi un vélo à 21 vitesses.

Itinéraire: les points d’intérêt

Les distances quotidiennes varient entre 45 et 70 km: même pour des cyclistes occasionnels, cela reste tout à fait faisable. Voici l’itinéraire complet.

Jour 1: en route pour Padoue

Pour la première journée, cap sur Padoue et Montegrotto Terme. D’abord, il faut le temps de quitter Mestre, car la vaste zone entourant Venise est fortement industrialisée. Finalement, une agréable piste cyclable longeant le canal de la Brenta me mène vers la campagne.

Sur le trajet, je passe devant plusieurs villas médiévales ostentatoires, témoins d’une époque où Venise comptait parmi les cités-États les plus riches du monde. Certaines peuvent d’ailleurs se visiter. Padoue est la première grande ville historique de l’itinéraire, célèbre pour son université – l’une des plus anciennes au monde – et pour son atmosphère typiquement italienne, chaleureuse et élégante.

La journée s’achève à Montegrotto Terme, réputée pour ses thermes. Et une belle surprise m’y attend. L’hôtel Majestic est un véritable établissement thermal, doté d’un vaste espace bien-être. Quelques longueurs tranquilles dans la piscine extérieure chauffée me font le plus grand bien.

© Rosie Cabbe

Jour 2: les Collines Euganénnes

Le deuxième jour, l’application vélo m’emmène explorer les Colli Euganei, les Collines Euganéennes. Un écrin naturel splendide, parsemé de villages pittoresques, de vignobles et d’oliveraies. La route ondule, avec une seule montée vraiment corsée. À Monselice, cité médiévale fortifiée et pleine de caractère, l’ambiance est délicieuse.

Le retour se déroule pour sa part un peu moins harmonieusement. Une route totalement barrée sur un petit chemin rural désoriente l’application. Résultat : ma propre application Strava (une app pour l’entraînement personnel, NDLR) indique quinze kilomètres de plus au compteur. Rien de grave. Le lendemain matin, je me console avec un massage tonique au spa de l’hôtel. Divin, mais pas donné.

Jour 3 et 4: le berceau de la grappa

Les deux étapes suivantes me mènent respectivement à Vicence et Bassano del Grappa, ville natale de la fameuse eau-de-vie.

En direction de Vicence, je longe la paisible rivière Bacchiglione pendant des kilomètres. Le lendemain, chemin faisant vers Bassano del Grappa, mon regard est constamment accroché, au loin, par les contreforts enneigés des Alpes.

Sur place, visiter les deux villes à pied est une excellente idée. Le centre médiéval de Vicence est entièrement classé au patrimoine mondial de l’Unesco, tandis que Bassano del Grappa semble tout droit sortie d’un conte médiéval. Son pont couvert en bois rappelle d’ailleurs le Ponte Vecchio de Florence.

© Rosie Cabbe

Jour 5: Une grimpette qui pique

Entre Bassano et Trévise se trouve la seule véritable côte du parcours : la montée vers le charmant village d’Asolo. En moulinant sur le petit braquet, j’atteins le sommet et je célèbre ça avec une planche de charcuterie locale et deux verres de prosecco. Impossible de faire autrement, nous sommes en plein cœur du territoire du prosecco...

Trévise, quant à elle, doit son atmosphère particulière à ses nombreux canaux qui entrelacent le centre historique. Elle est d’ailleurs surnommée la « ville d’eau » ou la « petite Venise ».

Jour 6: bouffée de nostalgie

Le dernier tronçon me conduit le long de rivières paisibles et à travers des parcs naturels, jusque Venise. Comme vélos et voitures y sont interdits, je laisse ma monture à Mestre et prends le train rapide vers la Sérénissime. À peine arrivé, je suis happé par la foule pressée entre la gare Santa Lucia et la place Saint-Marc.

Après une semaine de lenteur, à pédaler en solitaire ou parfois accompagné, le contraste est saisissant. Je me faufile donc par des ruelles secrètes et des passages discrets pour rejoindre la place mythique. Venise est éblouissante, bien sûr, mais sur le parvis, une bouffée de nostalgie m’envahit : celle de mon vélo et de cette liberté ressentie durant ces six jours à travers la Vénétie...

En pratique Cette cyclo-randonnée en Vénétie est proposée de fin mars à mi-octobre par VOS Travel. Plusieurs autres agences en organisent également (La bicyclette verte, Grand Angle, Espace Randonnée...) Mestre est accessible en avion (Venise ou Trévise), en train ou en voiture. VOS Travel assure le transfert des bagages d’un hôtel à l’autre. Les nuitées comprennent le petit-déjeuner. Chaque établissement dispose d’équipements adaptés aux cyclistes. Vous pouvez apporter votre propre vélo ou en louer un (classique ou électrique). Les vélos sont de très bonne qualité.

Texte: Igor Vandenberghe