La dashcam, ou caméra embarquée, observe en permanence ce qui se passe sur la route devant vous. Et elle l’enregistre, pour pouvoir montrer ce qui s’est vraiment passé au cas où… Mais ces images sont-elles recevables par la police ou un juge?

Tout le monde le sait: un conducteur doit garder les yeux sur la route. Le danger peut venir de partout. Mais même en adoptant une conduite « défensive », nous demeurons toujours exposés au risque d’un accident. Et là, face aux forces de l’ordre, à la compagnie d’assurance, voire à la Justice, nous n’avons que notre bonne foi pour donner notre point de vue. C’est d’autant plus difficile que, secoués par l’émotion, nous manquons parfois de lucidité au moment de remplir le constat. L’enregistrement d’une dashcam peut alors aider à recontextualiser les circonstances de l’accident.

Une dashcam – ou caméra embarquée – a pour vocation de visualiser ce qui se passe sur la route devant vous et de l’enregistrer en continu. Elle procède par de courtes séquences successives (2 ou 3 min), ce qui permet d’isoler rapidement celle qui concerne l’incident. Dans la plupart des cas, les images sauvegardées contiennent un « timecode »: un marquage exact du moment en jour, heure, minute et seconde. Les meilleurs modèles y ajoutent la localisation par GPS. Cela permet de savoir avec précision l’endroit où se trouvait la voiture, mais aussi d’en attester de la vitesse.

Les séquences capturées par la dashcam sont préservées à la volée sur une carte mémoire intégrée. Privilégiez un modèle de forte capacité. Que se passe-t-il si elle atteint sa limite? La caméra continuera d’enregistrer en gommant progressivement les plus anciennes images. Ce type d’appareil est parfois équipé d’un gyroscope qui peut détecter une collision. Et dans ce cas, l’appareil sauvegarde automatiquement les enregistrements dans un répertoire sécurisé sur la carte mémoire. Pour éviter qu’ils soient effacés par erreur.

Généralement, une caméra embarquée n’est pas limitée à l’image: elle capture aussi les sons audibles à l’intérieur de l’auto. Et ceux-ci pourraient démontrer que le conducteur n’était pas pleinement concentré sur la route. Par exemple s’il n’a pas adapté son comportement alors qu’un véhicule prioritaire – ambulance, police, pompiers… – faisait entendre son signal avertisseur.

Les images de dashcam sont-elles acceptées comme preuve?

En Belgique, les images enregistrées par une caméra embarquée ou une dashcam peuvent être utilisées dans le cadre d’un litige. Elles sont alors considérées comme des images à caractère « personnel judiciaire ». Toutefois, leur utilisation ne garantit pas d’obtenir gain de cause. Un juge n’est jamais tenu d’accepter les images issues d’une dashcam comme élément de preuve, et apprécie leur recevabilité au cas par cas.

D’habitude, on installe une caméra embarquée sur le tableau de bord ou directement sur le pare-brise. Les dimensions de l’objet et son système de fixation détermineront vos possibilités en termes de positionnement. Ce sera souvent à hauteur du rétroviseur intérieur. La présence d’une dashcam ne doit en aucun cas gêner la visibilité du conducteur. Gardez aussi à l’esprit que l’appareil nécessite une source d’alimentation électrique: pensez au passage du câble jusqu’à une prise allume-cigares ou USB.

En cas d’accident, la lisibilité et la fluidité des images s’avèrent essentielles pour bien voir ce qui s’est passé. On privilégiera dès lors une caméra embarquée 4K ou au moins 2K plutôt que Full HD 1080p et un modèle capable de capturer 60 images par seconde plutôt que 30. Pour bénéficier du champ de vision le plus large, une dashcam offrant un angle de vision de 170° ou plus est à préférer à un modèle limité à 140°.

La présence d’une dashcam ne doit en aucun cas gêner la visibilité du conducteur.

Certaines caméras embarquées sont dotées d’un écran (il permet de visualiser les séquences sans devoir extraire la carte-mémoire), d’autres possèdent un second objectif orienté vers l’intérieur de l’habitacle et d’autres encore sont proposées avec un module qui enregistrera aussi la route derrière la voiture. Le contexte de l’accident pourrait en sortir enrichi. Mais cela fait monter la facture.

Enfin, plusieurs modèles haut de gamme intègrent un système qui surveille votre auto sur un parking. Un autre véhicule la touche au cours d’une manœuvre? La dashcam « s’éveille » pour enregistrer la séquence et vous en informe sur votre smartphone.