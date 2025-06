QR code: un petit carré qui simplifie la vie

Il remplace le menu traditionnel au restaurant, sert de moyen de paiement électronique, et fleurit un peu partout: magazines, musées, administrations… Le code QR, ce petit carré à scanner avec un téléphone, a bien des usages au quotidien.

L’usage du code QR, ou Quick Response Code, s’est popularisé durant la période Covid-19, à l’époque où les règles de distanciation sociale nous interdisaient de manipuler une simple carte au restaurant. Depuis, ce code-barres s’est imposé dans bien d’autres domaines.

Utile au quotidien

Le code QR ressemble à un carré composé de motifs noirs et blancs. Il permet de stocker et transmettre des informations: lien vers un site, formulaire, ticket électronique, vidéo… Il suffit de le scanner avec l’appareil photo de son smartphone ou de sa tablette pour y accéder instantanément. Plus besoin donc de taper une adresse web compliquée ou de chercher des données sur internet.

Le code QR est devenu un outil pratique, rapide et accessible à tous. Bien utilisé, il vous simplifie la vie au quotidien.

Le code QR est utile dans de nombreuses situations du quotidien. Vous pouvez, par exemple, payer une facture en ligne sans recopier le numéro de compte, consulter un menu au restaurant sans toucher la carte, afficher un ticket de train, d’avion ou de spectacle sur le téléphone et même découvrir des informations supplémentaires dans un musée.

Est-ce sécurisé ?

La plupart des codes QR qu’on trouve dans le commerce, les administrations, chez le médecin ou dans les médias sont fiables. Et lorsqu’ils sont employés pour effectuer un paiement, ils s’appuient sur des technologies de chiffrement qui protègent les informations personnelles et financières. De plus, les applications de paiement par code QR demandent presque toujours une authentification sécurisée: via un mot de passe, un code PIN, une empreinte digitale ou un système de reconnaissance faciale.

Mais la prudence reste de mise. Des fraudeurs peuvent en effet détourner l’outil à des fins malveillantes. Ils créent de faux codes QR, collés sur des affiches ou envoyés par message. En les scannant, les victimes tombent alors sur des sites frauduleux ou sont incitées à effectuer un paiement.

Parfois, ces faux codes peuvent même chercher à installer un logiciel malveillant sur le téléphone, afin de voler des données personnelles telles que les identifiants bancaires. Ce type d’escroquerie porte le nom de «quishing» (contraction de QR et phishing).

Il est donc important d’en vérifier la source avant de scanner. Méfiez-vous des codes QR anonymes reçus par e-mail ou SMS. Avant de cliquer sur le lien affiché, lisez bien l’adresse: si elle vous semble étrange ou trop compliquée, ne poursuivez pas. En cas de doute, privilégiez toujours les canaux officiels.

À vous de scanner !

Le code QR est un outil pratique, rapide et accessible à tous. Bien utilisé, il simplifie la vie au quotidien. Et si vous testiez tout de suite? Scannez et explorez les meilleurs contenus de Plus Magazine, en quelques clics seulement. En voici quelques-uns!

QR Newsletter

Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter! Recevez chaque semaine nos conseils pratiques et sujets inspirants directement dans votre boîte mail.

QR Top2024

L’article le plus consulté en 2024! Scannez pour comprendre pourquoi vos mains tremblent et découvrir les 10 causes possibles.

QR Abonnement

Restez connecté à votre magazine préféré! Scannez ce QR code pour découvrir toutes nos formules d’abonnement et ne manquez plus aucun numéro.