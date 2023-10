Allergie aux chats: un vaccin à l’essai chez l’humain

La société pharmaceutique franco-canadienne Angany a débuté un premier essai clinique visant à tester chez l’être humain un vaccin pour traiter l’allergie aux squames de chats, a-t-elle indiqué dans un communiqué reçu lundi.

Le candidat vaccin, baptisé ANG-101 et visant à lutter contre l’allergie aux chats, est basé sur le développement d’une « bioparticule qui imite la forme et la taille d’un virus et dont la surface est recouverte de milliers de copies de l’allergène majeur du chat, la protéine Fel d1 », explique la société.

Les premiers patients ont été recrutés au Royal Brompton Hospital de Londres pour commencer les essais cliniques.

Testé au préalable sur des animaux, ce traitement a déclenché « une très forte production d’anticorps capables de bloquer la réaction allergique », a indiqué le co-fondateur d’Angany, Loïc Faye.

Mieux que la désensibilisation

Le traitement actuel contre l’allergie aux chats consiste à injecter des doses croissantes d’extraits d’allergènes : c’est la désensibilisation, un processus long et pas toujours efficace. Les antihistaminiques sont également utilisés pour soulager les symptômes liés à l’allergie.

« ANG-101 est le premier d’un portefeuille de vaccins en développement ciblant les allergies majeures chez les humains et les animaux de compagnie », souligne de son côté Louis-Philippe Vézina, président-directeur général d’Angany dans le communiqué.

La technologie a été développée en France par la start-up Angany Genetics, créée en 2010 et devenue Angany après être passée sous giron canadien en 2017.