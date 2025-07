7 conseils pour survivre au travail malgré la canicule

Les températures avoisinent ou dépassent les 30°C, mais vous êtes coincé au bureau devant votre ordinateur. Voici quelques conseils pour mieux supporter la chaleur et passer une journée au travail sans étouffer.

Comme le ciel semble nous promettre encore quelques journées très chaudes, voici quelques bons plans pour rendre plus supportables ces journées de travail sous la chaleur.

1. Boire beaucoup d’eau

S’il y a bien une chose qu’il faut éviter de boire durant ces périodes de canicule, c’est l’alcool... et la caféine. Pourquoi? Ces deux boissons sont diurétiques, vous déshydratent, tout en augmentant votre température corporelle.

Pour étancher votre soif, la meilleure solution est de boire de l’eau, à température ambiante. Si elle est trop froide, votre corps compensera en augmentant sa propre température. Ajoutez-y éventuellement un filet de jus de citron. Autre option: une tisane tiède, mais pas trop chaude. Buvez également en quantité suffisante. La moindre déshydratation et c’est le coup de bambou assuré.

2. Adapter ses habitudes de travail

Pourquoi ne pas commencer votre journée de travail plus tôt si votre patron vous l’autorise? Tôt le matin, la température est beaucoup plus supportable. Vous éviterez ainsi une partie des heures les plus chaudes de la journée. Si la chaleur devient insupportable début d’après-midi, demandez à votre employeur s’il est possible de prendre une plus longue pause afin de faire une petite sieste. Quitte à étaler votre journée de travail sur le début de soirée.

3. S’habiller plus léger

Aucun texte légal n’interdit le short, mais les règlements internes d’entreprise imposent généralement des standards de bienséance. Peu d’employeurs verront d’un bon oeil que vous portiez un short ou des tongs au travail. Vous pouvez tout de même adapter votre tenue à la température ambiante. Choisissez par exemple des habits légers, pas trop serrés, de couleur claire (qui réfléchit mieux la chaleur).

Vous devez travailler en portant un costume ? Évitez les matières synthétiques et optez plutôt pour le coton, le lin ou la laine ultralégère.

Si vous ne voulez pas commettre d’impair vestimentaire, parlez-en d’abord avec votre supérieur hiérarchique.

4. Miser sur l’efficacité

Prenez conscience que vous serez peut-être moins productif que pendant une journée d’hiver. Cela n’a rien d’anormal. Ménagez-vous en investissant votre énergie dans ce qui compte vraiment (et que vous pouvez réellement changer).

5. Un décor plus verdoyant

Un conseil qui vous surprendra peut-être: placez davantage de plantes dans votre lieu de travail. Même entre les 4 quatre murs de votre bureau, elles réussissent à contrôler la température et à entretenir un climat sain dans la pièce. Mieux, elles contribuent aussi à réduire le niveau de stress.

6. Empêcher le soleil (et le chaleur) d’entrer à l’intérieur

Si votre bureau n’est pas encore équipé de protections solaires, pensez-y. Retenez juste une chose: la protection solaire doit être baissée avant que les rayons du soleil ne viennent frapper les fenêtres, sinon la chaleur qui est déjà entrée ne pourra plus s’échapper.

7. Des moyens pour se rafraichir

Si la canicule devient insupportable ou si la chaleur reste confinée dans votre bureau, prévoyez de placer un coussin de noyaux de cerises dans le congélateur. Si vous n’en pouvez plus, posez le coussin quelques instants sur votre nuque ou derrière le dos.

Si vous n’avez rien d’autre sous la main, vous pouvez toujours rouler quelques glaçons dans un gant de toilette. Mais attention à l’eau qui fond, vous pourriez tremper votre chemise.

Et ce que votre employeur doit mettre en place?

La hausse des températures peut rendre plus difficile l’exécution des prestations de travail. Quelles sont les mesures à prendre par l’employeur? La réponse de l’UCM: