Avec la chaleur, vos chevilles ou vos pieds ont tendance à gonfler ? Ce désagrément fréquent peut être atténué grâce à des gestes simples du quotidien. Découvrez 13 conseils pratiques et naturels pour soulager l’inconfort et retrouver une sensation de légèreté.

Par fortes chaleurs, de nombreuses personnes voient leurs chevilles ou leurs pieds enfler en fin de journée. Cette sensation de jambes lourdes ou de gonflement, bien que souvent bénigne, peut devenir très inconfortable. La chaleur perturbe la circulation sanguine et favorise la rétention d’eau, ce qui entraîne cet œdème au niveau des membres inférieurs. Heureusement, des gestes simples, des habitudes alimentaires adaptées, et quelques exercices peuvent réellement faire la différence. Voici 13 solutions en cas de chevilles gonflées.

1. Buvez suffisamment

Cela peut sembler paradoxal, mais bien s’hydrater permet d’éviter la rétention d’eau. Un bon équilibre hydrique aide l’organisme à éliminer les fluides superflus. En cas de déshydratation, le corps retient les liquides, provoquant un gonflement des chevilles. En période de chaleur, essayez de boire au moins 2 litres d’eau par jour, par petites gorgées, et gardez toujours une bouteille à portée de main. L’eau reste incontournable, mais vous pouvez aussi consommer du thé, du café, des jus, des sodas ou encore des produits laitiers.

2. Limitez votre consommation d’alcool

Un verre en terrasse est tentant l’été, mais l’alcool favorise la déshydratation et la rétention d’eau, aggravant le gonflement des chevilles. Ce risque est encore plus marqué en cas de troubles hépatiques ou rénaux. Mieux vaut modérer sa consommation et toujours accompagner une boisson alcoolisée d’un grand verre d’eau.

3. Veillez à avoir une alimentation équilibrée

Certains légumes comme les asperges, le céleri, les chicons, les artichauts, les concombres ou les carottes sont réputés pour leurs vertus diurétiques. Même si l’effet n’est pas spectaculaire, leur richesse en eau et en potassium soutient l’équilibre hydrique. Et pour cause: ce minéral favorise une bonne tension artérielle ainsi qu’une bonne hydratation. Pensez aussi aux fruits juteux comme la pastèque, le melon, les fraises, les pêches, les nectarines ou les agrumes.

Veillez à consommer suffisamment de magnésium, un autre minéral clé dans la gestion des fluides corporels. Vous en trouverez dans les céréales complètes, les légumes, les noix, les produits laitiers et la viande.

4. Surveillez votre consommation de sel

Le sodium, contenu dans le sel, joue un rôle dans l’hydratation. Mais en excès, il perturbe cet équilibre et favorise la rétention d’eau. Préférez les produits frais aux plats préparés, souvent trop salés. Optez pour des assaisonnements à base d’herbes et d’épices plutôt que pour le sel.

5. Réduisez votre consommation de sucre

Le sucre stimule la sécrétion d’insuline, une hormone qui ralentit l’élimination du sel. Résultat : l’organisme retient davantage d’eau. Limitez les plats industriels, les sucreries et les biscuits pour préserver votre équilibre hydrique.

6. Bougez suffisamment

Rester assis ou debout trop longtemps favorise l’engorgement des chevilles. Essayez de bouger toutes les heures: marchez, montez les escaliers, ou réalisez quelques exercices simples:

Faites des cercles avec vos chevilles (30 secondes).

Bougez les pieds de haut en bas (30 secondes).

Tirez vos orteils vers vous avec une serviette ou un élastique tendu (30 secondes), puis poussez-les (10 répétitions).

Levez-vous sur vos talons (10 fois).

Montez sur la pointe des pieds (10 fois).

Ces exercices sont aussi recommandés lors de longs trajets en avion ou en train. Une activité physique régulière, même modérée, est un excellent moyen d’éliminer le sel par la transpiration.

7. Couchez-vous à une bonne heure

Le sommeil contribue, lui aussi, à réguler l’équilibre hydrique. Une bonne nuit (7 à 8 heures) favorise le bon fonctionnement de l’organisme et limite la rétention d’eau.

8. Soulevez vos jambes

Lorsque vous êtes allongé ou assis, placez vos jambes au-dessus du niveau du cœur à l’aide d’un coussin ou en surélevant légèrement le pied du lit. Cela facilite la circulation sanguine et diminue l’accumulation de fluides.

9. Alternez chaud et froid sous la douche

Les douches alternées – eau tiède puis froide – stimulent la circulation sanguine. Un bon réflexe en cas de jambes lourdes ou de chevilles gonflées.

10. Massez vos jambes

Un massage doux favorise la circulation et aide à résorber l’excès de liquide. Vous pouvez utiliser une crème ou une huile drainante pour renforcer l’effet.

11. Prenez un bain de pieds au sel d’Epsom

Le sel d’Epsom (sulfate de magnésium) est connu pour ses propriétés relaxantes et drainantes. En bain de pieds, le magnésium est absorbé par la peau, ce qui contribue à réduire le gonflement. Pensez à hydrater vos pieds après le bain pour éviter le dessèchement de votre peau.

12. Portez des bas de contention

En cas de gonflement récurrent, les bas de contention sont une solution efficace. En exerçant une pression graduée, ils stimulent la circulation et évitent que les vaisseaux sanguins ne se dilatent et laissent fuir du liquide dans les tissus.

13. Consultez votre médecin au sujet de vos médicaments

Si vous prenez des médicaments et que vous souffrez régulièrement de chevilles et de pieds enflés, il peut s’agir d’un effet secondaire provoqué par ceux-ci. Certains traitements (contre le diabète, l’hypertension, l’épilepsie, ou la maladie de Parkinson, ainsi que l’ibuprofène à long terme) peuvent provoquer une rétention d’eau. Si vous observez un lien entre vos médicaments et un gonflement persistant, consultez votre médecin. Il pourra adapter votre traitement ou vous prescrire un diurétique si nécessaire.

Source: PlusOnline.nl