Les soins dentaires, un luxe en Belgique?

Les soins dentaires représentent une dépense importante en Belgique. Par conséquent, de nombreuses personnes négligent leur santé bucco-dentaire. Une bonne prévention est pourtant essentielle pour éviter des interventions plus lourdes... et plus coûteuses.

En Belgique, les soins dentaires préventifs restent insuffisamment pratiqués, bien qu’ils soient la clé pour éviter des traitements lourds et coûteux. Seuls un tiers des soins dentaires sont préventifs, selon une étude de Partenamut. Une statistique qui souligne l’importance d’une meilleure sensibilisation et d’un accès renforcé aux soins.

De moins en moins de visites chez le dentiste

Les enfants et adolescents bénéficient souvent d’un meilleur suivi. Cependant, avec l’âge, l’attention portée aux soins bucco-dentaires diminue. On observe ainsi une chute progressive du suivi dès 60-64 ans, jusqu’à devenir quasi inexistante chez les personnes âgées. Même en maison de repos. « Si l’intérêt pour une assurance dentaire ne cesse de croître, il n’en reste pas moins que les Belges ne consultent pas encore assez régulièrement leur dentiste », souligne Valérie De Keyser, responsable des relations publiques de Partenamut.

Pourquoi la prévention dentaire est-elle si importante?

Les soins préventifs, tels que les contrôles annuels, le détartrage et l’application de fluor chez les enfants, permettent pourtant d’anticiper les problèmes dentaires avant qu’ils ne deviennent graves. Une visite régulière chez le dentiste réduit le risque de caries, de gingivite et de maladies parodontales. Et permet donc d’éviter des interventions plus complexes comme les extractions ou la pose d’implants.

Diverses études ont déjà démontré l’importance d’une bonne santé bucco-dentaire sur le bien-être général. Des infections dentaires mal soignées peuvent en effet engendrer des complications comme des maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore une dénutrition chez les personnes plus âgées.

Lire aussi | 7 conseils pour préserver nos dents

Des soins trop coûteux

Les soins dentaires représentent une charge financière importante en Belgique. Et c’est là que le bât blesse... « Un implant ou une couronne coûte entre 1000 et 2500 euros, et le remboursement par l’assurance obligatoire est très limité », conclut Valérie De Keyser.

C’est pourquoi la prévention et l’assurance dentaire sont essentielles. Un contrôle annuel permet en effet de limiter les frais en évitant les traitements plus lourds et en garantissant un meilleur niveau de remboursement. Chez Partenamut, par exemple, les soins dentaires préventifs sont remboursés à 100% avec Dentalia Up et ce, dès le 1er jour de l’affiliation (jusqu’à 350 euros la première année d’affiliation et 1250 euros à partir de la 3e année).

Pour rappel, les consultations annuelles chez un dentiste conventionné sont gratuites jusqu’à 18 ans. La mutualité rembourse aussi, en partie, les appareils et autres soins orthodontiques pour les enfants.