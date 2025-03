L’importance de bien aérer sa maison pour un air intérieur sain

Par temps froid, on hésite à ouvrir les fenêtres pour aérer sa maison. C’est pourtant un geste essentiel pour préserver la qualité de l’air intérieur. Explications.

L’air que nous respirons à l’intérieur est parfois plus pollué que celui que nous respirons à l’extérieur, selon Sciensano. Pour préserver votre santé et celle de votre famille, pensez à aérer votre maison chaque jour pendant au moins 5 à 10 minutes.

Air intérieur: un danger sous-estimé pour la santé

Un Belge passe en moyenne 70 à 95% de son temps à l’intérieur. Pourtant, l’air que nous respirons dans nos maisons, bureaux et espaces clos peut être 5 à 7 fois plus pollué que l’air extérieur. Peintures, meubles, produits d’entretien, moisissures, appareils de chauffage… De nombreux éléments libèrent des particules fines et substances toxiques, souvent indétectables à l’odeur. Petit à petit, cet air vicié peut conduire à un certain nombre de problèmes de santé:

Fatigue

Maux de tête

Irritation des yeux

Irritation de la peau

Nez bouché ou qui coule

Nausée

Vertige, étourdissement

Allergies

Asthme

Dans certains cas, l’exposition aux polluants intérieurs peut même entraîner des maladies nettement plus lourdes (cancers, maladies du système nerveux...). Les personnes fragiles (enfants, seniors, individus allergiques ou asthmatiques) sont particulièrement vulnérables aux polluants intérieurs.

Humidité, moisissures, condensation... Les signes à repérer

Une mauvaise ventilation favorise également l’humidité et la prolifération des moisissures dans la maison. Certains signes ne trompent pas et doivent vous alerter:

Fenêtres embuées ou givrées en hiver : si la condensation persiste, cela signifie que l’air intérieur est trop humide et mal renouvelé.

: si la condensation persiste, cela signifie que l’air intérieur est trop humide et mal renouvelé. Présence de moisissures sur les murs et plafonds : des taches vertes, noires ou grisâtres apparaissent souvent dans les pièces humides (salle de bain, cuisine, chambre mal ventilée).

: des taches vertes, noires ou grisâtres apparaissent souvent dans les pièces humides (salle de bain, cuisine, chambre mal ventilée). Odeurs persistantes : un air vicié dégage des effluves de renfermé, de moisi, de fumée ou de solvants, révélant une accumulation de polluants intérieurs.

: un air vicié dégage des effluves de renfermé, de moisi, de fumée ou de solvants, révélant une accumulation de polluants intérieurs. Dysfonctionnement des appareils de chauffage: un poêle d’appoint qui charbonne ou refoule est souvent le signe d’une mauvaise circulation de l’air.

Certaines habitudes quotidiennes peuvent aggraver le problème:

En hiver, je calfeutre les portes et les fenêtres ou je ferme souvent les grilles de ventilation.

Le chauffe-eau n’est pas raccordé à une cheminée et il n’y a pas de hotte dans la cuisine.

J’utilise une large gamme de produits chimiques pour aménager et entretenir ma maison.

J’aère ma maison aux heures de pointe, en plein centre-ville.

Pourquoi l’aération est essentielle pour éviter l’humidité?

Les moisissures se développent avec trois éléments: chaleur, humidité et nutriments (poussière, matières organiques). Renouveler l’air intérieur permet de réduire l’humidité et d’assainir l’atmosphère.

Contrairement à certaines idées reçues, l’air froid est naturellement plus sec que l’air intérieur. « Lorsque l’air extérieur est froid et qu’il pleut (par exemple à 5°C), il contient en réalité beaucoup moins de vapeur d’eau que l’air intérieur à 20°C et 70% d’humidité relative », explique l’association belge Espace-Environnement. C’est pourquoi ouvrir ses fenêtres 10 minutes par jour, même en hiver, est essentiel pour éviter l’accumulation d’humidité et de moisissures.

Pour assurer un air intérieur sain, ouvrir une seule fenêtre durant 5 minutes est loin de suffire. L’association belge Espace-Environnement détaille les bonnes pratiques selon chaque pièce de la maison.

Dans la chambre à coucher, c’est quand on dort qu’on a besoin d’air frais

Pendant la nuit, on produit de la vapeur d’eau et du CO2, ce qui rend l’air intérieur plus pollué. Le matin, on ouvre donc la fenêtre pendant 15 minutes pour évacuer tous ces éléments. Le soir, on renouvelle l’opération avant d’aller se coucher pour amener de l’air frais. Si la fenêtre est équipée d’une grille de ventilation, on la met en position ouverte la nuit: elle assurera une entrée d’air frais permanente et limitée.

Dans le living, on aère quand on est présent

Le salon est un lieu de vie où se concentrent les polluants issus du mobilier, des produits d’entretien et de l’activité humaine. Mieux vaut donc laisser les grilles d’aération ouvertes quand on est présent. Celles à plusieurs positions permettent de moduler l’entrée d’air pour prévenir toute sensation d’inconfort. À défaut de grille, on ouvre les fenêtres 15 minutes le matin et 15 minutes le soir.

Dans la salle de bains, il faut évacuer rapidement la vapeur d’eau à l’extérieur

L’humidité excessive de cette pièce favorise l’apparition de moisissures et de condensation. Après la douche, on allume donc immédiatement l’extracteur d’humidité. À défaut, on ouvre la fenêtre de la salle de bains pendant 15 minutes. Lorsque la buée a disparu du miroir, on referme pour éviter de refroidir la maison. Mais surtout, on n’ouvre pas la porte de la salle de bains, au risque de propager la vapeur d’eau dans tout l’étage.

Dans la cuisine, la hotte fait des miracles

La cuisine produit des vapeurs grasses, de la fumée et des gaz de combustion. Une hotte reliée à l’extérieur est donc particulièrement utile pour extraire les odeurs, la vapeur d’eau et les gaz de combustion de la cuisinière au gaz.

Dans le garage, la cave et la chaufferie, il y a besoin d’une ventilation spécifique

Ce sont des locaux à part, qui nécessite leurs propres entrée d’air frais et sortie d’air pollué. Grâce à ces systèmes indépendants, on évite que les polluants émis par la voiture, la tondeuse, les produits de bricolage, la chaudière… ne passent dans les pièces de vie.