Pourquoi avez-vous mal de tête quand vous zappez votre café habituel?

Un mal de tête lancinant vous guette chaque fois que vous ne buvez pas votre café habituel? Mais d’où vient ce phénomène, fréquent chez les buveurs réguliers de café?

Le mal de tête provient de la carence d’une substance présente dans le café: la caféine. La caféine est également présente dans le thé, bien qu’en plus petite quantité, dans les boissons énergétiques, certains sodas de type cola, le thé glacé, le chocolat et le cacao.

La caféine se lie aux récepteurs d’adénosine sans les activer, bloquant efficacement l’action de l’adénosine. L’adénoisne est une molécule présente naturellement dans toutes les cellules vivantes de notre corps qui aide à réguler l’énergie, le sommeil et d’autres fonctions corporelles. En se fixant à la place de l’adénosine, la caféine empêche la sensation de fatigue, stimule le système nerveux et provoque la libération d’autres neurotransmetteurs, comme la dopamine et la noradrénaline, qui améliorent l’éveil, la vigilance et l’attention.

Cette substance provoque également une accélération du rythme cardiaque et de la respiration, et augmente la tension artérielle. Mais à force de consommer régulièrement de la caféine, le cerveau s’adapte: il produit davantage de récepteurs d’adénosine pour compenser. Résultat? Si vous ne buvez pas de café, auquel votre corps est habitué, ces effets disparaissent et laissent place à des symptômes de sevrage. La fatigue revient en force, les vaisseaux se dilatent à nouveau, le flux sanguin augmente, et les maux de tête apparaissent. Selon les études, ce sevrage peut durer jusqu’à 9 jours, avec une intensité variable selon les individus.

Quelle dose sans risque?

Il vaut donc mieux ne pas trop consommer de café sur une même journée. La quantité de café que l’on peut boire avant d’être exposé à certains maux varie d’une personne à l’autre. Certains sont plus sensibles aux effets de la caféine que d’autres. Un bon repère est un maximum de 400 milligrammes de caféine par jour. Cela représente environ quatre tasses de café. Une tasse standard contient entre 30 et 100mg, selon la méthode de préparation.

Pour les grands buveurs, une astuce consiste à préparer un café plus léger, ou à alterner avec des boissons moins dosées en caféine (comme certains thés, du café décaféiné ou du cacao léger).

Consommer avec modération

En résumé, le café, pris avec modération, n’est pas nocif. Mais si vous êtes un consommateur régulier, mieux vaut éviter les arrêts brutaux. En cas de sevrage, pensez à réduire progressivement votre dose quotidienne, en espaçant les prises ou en diminuant la concentration. Cela permettra à votre corps – et surtout à votre cerveau – de s’adapter en douceur.