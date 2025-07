Pourquoi nous devrions manger moins quand il fait chaud

Pourquoi mange-t-on moins quand il fait chaud? Quels aliments et boissons privilégier en période de canicule?

Pour la plupart des gens, c’est presque naturel. Lorsque le mercure atteint son pic, l’appétit fond en même temps. D’où vient ce phénomène grâce auquel notre corps se protège? Et comment se désaltérer? Faut-il privilégier des boissons froides ou chaudes?

Pourquoi perd-on l’appétit?

« La perte d’appétit ressentie les jours de canicule est en fait une réaction logique du corps », explique le bio-ingénieur et nutritionniste Eric De Maerteleire. « Ce phénomène est appelé homéostasie. Il s’agit de la capacité du corps à préserver sa santé en maintenant, entre autres, sa température interne constante. Quand il fait très chaud, le corps doit se refroidir et toute l’énergie y est consacrée. Cela supprime dès lors l’envie de manger. Après tout, manger provoque une sorte de combustion et donc un réchauffement. C’est ce qu’on appelle l’effet thermique des aliments (TEF).

Il est absolument déconseillé d’aller à l’encontre de ce principe et de continuer à manger la même quantité, voire plus, car vous risqueriez ainsi de mettre votre homéostasie en danger. En cas de grand froid, c’est le contraire qui se produit et les gens mangent davantage, ce qui entraîne une plus grande combustion et permet de se réchauffer plus facilement.

Boisson chaude ou froide?

Est-il préférable de se rafraîchir avec une bière bien fraîche, un jus de fruits froid ou plutôt avec une tasse de thé chaud ? Des idées fausses circulent encore à ce sujet. « La plupart des gens optent automatiquement pour la première option alors que les alternatives chaudes sont bien meilleures. Et pour cause: les boissons froides provoquent la contraction des vaisseaux sanguins. Résultat, votre corps transpire moins et se refroidit donc moins. Bien sûr, une boisson froide peut être très savoureuse, mais elle n’est pas très utile pour se rafraîchir.

Un thé ou un café chauds font gonfler les vaisseaux sanguins et vous font donc transpirer davantage. Chaque gramme d’eau qui s’évapore élimine 0,540 kcal de chaleur du corps, ce qui permet de le refroidir. Ce phénomène est appelé la chaleur latente de vaporisation de l’eau. Ainsi, déguster une boisson chaude sur votre terrasse vous aide à réguler beaucoup mieux votre température corporelle. Ce n’est pas un hasard si les habitants des pays chauds préfèrent boire du thé ou du café toute la journée. » L’idée n’est pas pour autant de boire des boissons trop chaudes. Votre température corporelle risque alors d’augmenter, et vous vous mettrez à suer pour faire redescendre votre température à 36-37°C. Oui, transpirer, c’est bien quand il fait chaud. Mais transpirer trop, c’est aussi risquer la déshydratation.

L’idéal? Boire des boissons dont la température se rapproche le plus de notre température corporelle. On privilégiera donc des boissons tièdes ou à température ambiante afin de se désaltérer tout en hydratant notre corps.