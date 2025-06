Soigner une ampoule au pied: on la perce ou pas?

Une ampoule survient à la suite d’un frottement répété, souvent aux pieds ou aux mains. L’épiderme s’irrite, devient douloureux, et un liquide entre les couches cutanées (la cloque) apparait. Comment bien les soigner ? Faut-il les percer ou non ?

Tout commence par une gêne diffuse, souvent au niveau du talon, des orteils ou de la paume, suivie d’une rougeur localisée, puis de la formation d’une petite cloque translucide. Cette ampoule est en réalité une brûlure du second degré, causée par un frottement répété entre la peau et un objet ou un textile – typiquement une chaussure ou un outil de jardinage. Ce frottement provoque l’accumulation de liquide entre l’épiderme et le derme. De quoi donner envie de percer l’ampoule... Une fausse bonne idée?

Une seconde peau protectrice

Une ampoule a fait son apparition? Voici quelques conseils pour en venir à bout et ne plus souffrir:

Si l’ampoule est petite, n’y touchez pas. Il y a de fortes chances qu’elle se résorbre d’elle-même.

Si vous comptez encore marcher, protégez-là avec, par exemple, un pansement spécialisé (Compeed ou équivalent). Celui-ci agit comme une barrière protectrice contre les frottements, tout en favorisant la cicatrisation.

Idéalement, reposez-vous quelques jours afin de permettre à la peau de guérir naturellement.

Ne retirez pas le pansement avant qu’il ne se décroche de lui-même, après quelques jours.

« Le meilleur traitement reste de conserver l’ampoule fermée et protégée par un pansement », explique le médecin du sport Tom Teulingkx. Cette approche permet un assèchement naturel de la cloque tout en limitant les risques d’infection. Percer une ampoule – volontairement ou à cause d’un frottement – expose la peau sous-jacente, encore très fragile, à des bactéries pouvant provoquer des infections douloureuses.

Besoin de percer l’ampoule?

« Si une intervention s’avère néanmoins nécessaire, elle doit être réalisée par un professionnel, avec du matériel stérile », insiste le médecin. Le spécialiste pratique alors de petites ouvertures avec une aiguille stérile pour évacuer le liquide, tout en laissant la peau supérieure en place. Celle-ci protège la zone en cours de cicatrisation. L’ampoule est ensuite désinfectée et recouverte d’un pansement propre.

Soigner une ampoule soi-même

Si vous êtes dans l’impossibilité de consulter un spécialiste et que la cloque menace d’éclater, vous pouvez intervenir vous-même avec précaution. Voici les étapes à suivre:

Désinfectez une aiguille : plongez-la 20 secondes dans de l’alcool ou de l’eau bouillante, ou chauffez la pointe à la flamme jusqu’à ce qu’elle rougisse.

Lavez-vous soigneusement les mains au savon ou utilisez une solution désinfectante.

Nettoyez aussi la zone concernée.

Percez la base de l’ampoule à l’aide de l’aiguille, en gardant un angle parallèle à la peau, et faites deux ou trois petits trous.

Laissez le liquide s’écouler librement, en pressant légèrement si nécessaire.

Désinfectez à nouveau, puis appliquez un pansement.

Quelques gestes simples pour les éviter

Il existe plusieurs solutions pour les éviter:

Mieux vaut ne pas porter des chaussures trop serrées ou trop petites. Choisir une chaussure adaptée au pied.

Porter de préférence des chaussettes sans couture et composées de fibres techniques, pas uniquement de coton, qui retient trop l’humidité.

Habituer progressivement votre pied à une chaussure neuve, quel que soit le type de chaussure (sport, de ville,...).

Les zones de prédilection des ampoules peuvent être protégées grâce à différents moyens: tape sportif, sparadrap ou pansements spécifiques (par exemple, Compeed).

Bien hydrater ses pieds: crème hydratante, huile de coco, vaseline, gel d’aloe vera... Toutes ces crèmes peuvent se mettre autant sur la peau que sur les zones de frottement de la chaussure.

Prévenir l’humidité et gardez ses pieds au sec: saupoudrez du talc sur vos pieds et à l’intérieur de la chaussure, pour réduire l’humidité due à la transpiration.

Appliquez de la vaseline ou un déodorant spécifique pour pieds afin de limiter la transpiration.

