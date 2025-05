Et si votre chien ou chat donnait son sang?

Comme chez les humains, les animaux manquent aussi de donneurs de sang. C’est pourquoi le réseau européen de cliniques vétérinaires AniCura organise une journée de recrutement de donneurs de sang pour chiens et chats.

En marge de la Journée mondiale du don de sang (le 14 juin), deux sites d’AniCura ouvrent leurs portes à vos poilus le 11 juin. Ainsi, les canins et félins, accompagnés de leurs propriétaires, seront accueillis à la clinique vétérinaire du Château, à Gembloux, et à celle de Plantijn, à Berchem. Objectif: déterminer s’ils peuvent devenir donneurs et sensibiliser davantage à l’importance du don de sang chez les animaux, un sujet encore trop peu connu.

Hausse de la demande

Au cours des douze derniers mois, la demande en sang de donneur animalier a augmenté de 37% dans le Benelux (22% en Belgique). Les donneurs sont donc plus que nécessaires… Les transfusions sanguines sont cruciales dans le traitement de maladies graves, d’une anémie, lors d’interventions chirurgicales ou encore de blessures graves, souligne AniCura. « Une transfusion peut augmenter les chances de survie de 25% chez un animal ayant ingéré du poison pour rats ou souris et jusqu’à 60% chez un chien souffrant d’anémie auto-immune. »

Bilan de santé complet

Avant la collecte, chaque animal fait l’objet d’un examen physique et d’une analyse sanguine approfondie afin de s’assurer qu’il est apte à donner son sang. « Des professionnels qualifiés veillent à rendre la procédure aussi peu stressante que possible. Une visite pour un don de sang dure 20 à 30 minutes, dont seulement 5 minutes pour le prélèvement, qui est indolore. » Le propriétaire peut rester auprès de son compagnon pendant la prise de sang. Ce sera l’occasion de découvrir le groupe sanguin de votre ami à quatre pattes. Alors que les humains ont quatre groupes sanguins (A, B, AB, O), saviez-vous que les chats en ont trois (A, B et AB) et les chiens treize?

Conditions pour être donneur

Un animal peut devenir donneur:

s’il est en bonne santé, calme et sociable;

âgé de 1 à 10 ans;

pèse plus de 20 kg (chien) ou 3,5 kg (chat);

ne souffre pas d’une maladie infectieuse;

est vacciné et vermifugé;

ne prend pas de médicaments (sauf traitement antiparasitaire);

n’a pas d’antécédents médicaux graves;

ne présente pas de souffle au cœur;

n’a jamais reçu de transfusion sanguine.

Inscrivez votre chien via ce lien et votre chat via ce lien.