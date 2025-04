Prendre soin d’un animal qui vieillit

Les animaux aussi peuvent souffrir de maux à mesure qu’ils prennent de l’âge. D’où l’importance d’un check-up annuel chez un vétérinaire.

Grâce aux soins que nous apportons à nos compagnons à quatre pattes, leur espérance de vie a augmenté de 10 à 20%. Cependant, le vieillissement les rend plus vulnérables, en favorisant l’émergence de maladies concomitantes (cardiaque, rénale, hormonales…). Soignées précocement, elles impacteront moins sa qualité de vie.

Avez-vous observé un changement de comportement chez votre senior? 40% en moyenne de nos animaux âgés de 14 ans souffrent d’un dysfonctionnement cognitif, lié au vieillissement du cerveau. Avec la perte des apprentissages, votre senior devient malpropre, peut être désorienté et confus. Il ne joue plus. Il lui arrive d’être agressif et anxieux. Il vocalise davantage, parfois la nuit. Il faudra alors mettre en place une thérapie comportementale, avec une organisation quotidienne ritualisée, des jeux d’occupation et des promenades. Ne sanctionnez jamais une bêtise et laissez le temps à votre animal pour ces nouveaux apprentissages. Votre vétérinaire pourra également prescrire des médicaments pour l’aider.

Un animal âgé est souvent atteint d’arthrose et se déplace plus difficilement. En plus des traitements médicamenteux, on n’hésite pas à aménager son environnement. On adoptera un coussin à mémoire de forme pour le dodo. Une rampe pour l’aider à monter dans la voiture ou sur le canapé. On peut aussi surélever ses gamelles. Sans oublier davantage d’éclairage car sa cataracte diminue sa vision dans l’obscurité. Parallèlement, on adaptera son alimentation à ses pathologies en évitant toute prise de poids. Les compléments alimentaires antioxydants comme les omega3 ou le Palmidol PEA sont fortement indiqués. Les promenades ajustées et la physiothérapie permettent de lutter contre la fonte musculaire et d’améliorer la souplesse et la mobilité. Les massages peuvent également diminuer les tensions musculaires.

Merci à Valérie Ladade, vétérinaire, pour ses conseils.