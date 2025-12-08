11 oorzaken voor een tintelend gevoel in handen of voeten

Het gevoel dat je handen of voeten slapen, tintelen of zelfs verdoofd zijn komt frequent voor. Soms gaat dit ook gepaard met pijnklachten. Maar de ene tinteling is de andere niet. Kijk eerst en vooral na of onderstaande oorzaken aan de basis kunnen liggen.

De oorzaken kunnen heel uitlopend zijn. Hieronder vind je de meest voorkomende redenen van tintelende handen of voeten:

1. Carpaal tunnel syndroom

De zenuw (nervus medianus) die doorheen de pols naar de vingers loopt, begeeft zich door een nauwe tunnel. Wanneer die zenuw daar door zwelling gekneld raakt, raken de prikkels richting de duim-, wijs- en middenvinger verstoord. Dat geeft onaangename tintelingen of een prikkend gevoel in deze vingers. Vaak treden de klachten ’s nachts op waardoor de slaap wordt onderbroken. Dit kan aangepakt worden door speciale handbraces die de druk weghalen, door inspuitingen in de pols of door chirurgie.

2. Diabetes

Een langdurig verhoogde bloedsuikerspiegel kan leiden tot schade aan de zenuwen. Dat vertaalt zich nogal eens in tintelende handen of voeten. Als een nog niet ontdekte diabetes aan de basis ligt, laat je dit best snel controleren en behandelen om verdere zenuwschade te voorkomen.

3. Auto-immuunaandoeningen

Bij auto-immuunziekten keert het immuunsysteem zich tegen het eigen lichaam, inclusief de eigen zenuwen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij reumatische aandoeningen zoals reumatoïde artritis of lupus. Het tintelen kan plots en snel opduiken. Ook opstoten van auto-immuunziekten kunnen het fenomeen verergeren.

4. Vitaminetekorten

Ook langdurige tekorten aan vitamine B en E, door al te eenzijdige voeding, kunnen de zenuwen aantasten. Dit kan getest worden aan de hand van bloedanalyses en aangepakt worden door meer gevarieerde voeding, medicatie of supplementen.

5. Medicatie

Bepaalde geneesmiddelen hebben als bijwerking dat ze inwerken op de zenuwbanen en zo voor een verdoofd gevoel in handen en/of voeten zorgen. Dat is onder meer het geval voor bepaalde kankergeneesmiddelen (chemotherapie), HIV-remmers en bloeddrukverlagers. Check bij je arts of een aanpassing van de medicatie dit kan verhelpen.

6. Infecties

Bacteriële en virale infecties kunnen een aanslag plegen op de zenuwen, waardoor een verdoofd gevoel of stekende pijn in de handen of voeten ontstaat. Dat kan onder meer voorkomen bij infecties zoals de ziekte van Lyme, hepatitis B en C, cytomegalovirus of Epstein-Barr.

7. Nierproblemen

Als de nieren er niet meer in slagen om het bloed efficiënt te zuiveren van toxines en andere giftige stoffen kan dat de zenuwen beschadigen. Nierfalen geeft daarom vaak tintelende handen en voeten.

8. Genetische stoornissen

Van een aantal genetische aandoeningen is bekend dat ze gepaard gaan met een gevoelloosheid en zelfs verlies van kracht in handen en voeten. Dat is onder meer zo bij de ziekte van Charcot -Marie-Tooth en enkele andere vormen van erfelijke neuropathie. Kinesitherapie kan soms een uitweg bieden.

9. Gezwellen

Goedaardige of kwaadaardige tumoren die vlakbij zenuwen groeien, kunnen hiertegen gaan drukken. Met als resultaat een tintelend of dof gevoel in armen en benen. Door de tumor te behandelen of te verwijderen, kan die druk weggehaald worden.

10. Trage schildklier

Slapende of verdoofde ledematen kunnen ook het gevolg zijn van een erg traag werkende schildklier die hiervoor niet wordt behandeld. Schildkliermedicatie en/of gewichtsverlies kunnen de klachten vaak verhelpen.

11. Alcohol

Te veel alcohol is een trigger die nogal eens over het hoofd wordt gezien. Alcoholmisbruik tast op termijn zenuwen en weefsels aan. Tegelijk geeft dit een tekort aan vitamine B12 waardoor de zenuwen niet langer werken zoals het hoort.

