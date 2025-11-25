Guur weer, korte dagen, nauwelijks zon. De winter werkt zowel op je gemoed als op je fysiek. Toch is er geen reden om hieraan toe te geven. Met deze energietips maakt een winterdipje geen kans.

1. Beweeg zonder te overdrijven

Geen betere manier om energie te krijgen dan energie te verbruiken. Inderdaad, elke dag minstens 20 minuten actief bewegen doet de vitaliteit toenemen. Je hoeft niet meteen een halve marathon te lopen om daarna uitgeteld in de zetel neer te zijgen. Uithoudingsvermogen bouw je langzaam op. Elke dag een flinke wandeling met de hond, een toertje met de fiets of op tijd en stond een dansje,... er zijn zoveel leuke manieren om te bewegen.

2. Zoek het licht op

Op koude, gure winterdagen blijf je liefst binnen. Maar je lichaam heeft daglicht nodig: voor de aanmaak van vitamine D, voor sterke botten én om winterblues te voorkomen. Daglicht houdt je biologische klok op koers en remt de productie van melatonine, het hormoon dat je slaap regelt. Laat je dus niet afschrikken, kleed je warm aan en ga elke dag minstens een half uur naar buiten.

Lukt het toch niet om genoeg daglicht te halen, dan kun je kiezen voor lichttherapie. Daarbij zit je dagelijks een halfuur voor een speciale lamp van 10.000 lux. Geen zorgen: dit zijn geen zonnebank- of halogeenlampen. Je vindt ze in elektronicazaken.

3. Durf nieuwe dingen aan

Laat je niet afschrikken door activiteiten die je nog nooit eerder deed. Niets werkt zo oppeppend als achteraf te beseffen dat je weer iets heel nieuws hebt aangedurfd. Zelfs al lukt het niet van de eerste keer voor de volle 100%. Geniet van de nieuwe ervaring, een volgende keer zal het al een stuk beter gaan.

4. Breng afwisseling in je activiteiten

Ook al moet je een taak binnen een bepaalde termijn afwerken, probeer toch af te wisselen. Heb je lang ingewikkelde documenten zitten lezen, leg ze dan even weg en doe iets actievers. Sta je al een tijd te strijken, laat dat dan even liggen en doe een andere klus tussendoor. Achteraf gaat alles dubbel zo vlot.

5. Superman of (-vrouw) bestaat niet

Iedereen levert graag knap werk af, maar absolute perfectie bestaat niet. Leer dit te aanvaarden en stel jezelf geen bovenmenselijke eisen. Denk niet dat je én de ideale werknemer én de perfecte (groot)vader of -moeder én de ideale dochter of zoon én de perfecte partner én de perfecte huisman of -vrouw kunt zijn. Iedereen heeft zijn grenzen en moet in het leven prioriteiten bepalen. Daar is helemaal niets mis mee.

6. Mijd haast en spoed (ze zijn zelden goed)

Doe liever één ding rustig en goed, dan met 500 dingen tegelijk bezig te zijn. Je zal uiteindelijk geen enkele taak goed doen en het zal allemaal veel meer energie vergen dan wanneer je de dingen één na één aanpakt.

7. Durf neen te zeggen

Meer doen dan je aankan, geeft je nooit de kans om je energieniveau aan te vullen. Jij bent de enige die precies weet wat je aankan en waar je mee bezig bent. Anderen vragen je vaak onbewust om iets extra’s te doen. Het lijkt een kleinigheid, dus neem je het er maar bij. Maar vele kleintjes worden groot. Durf nee zeggen als je al te veel op je bord hebt. Iemand die dat eerlijk aangeeft, wordt vaak meer gewaardeerd dan iemand die overal ja op zegt maar niets degelijk afwerkt. Nee zeggen kan prima op een beleefde manier, en een gemotiveerde afwijzing leidt zelden tot onbegrip.

8. Verdwijn eens van de aardbol

Door de evolutie van de moderne communicatiemiddelen krijgen we soms de indruk dat we voortdurend bereikbaar moeten zijn. Trap niet in die val. Durf af en toe eens het antwoordapparaat in te schakelen, je gsm uit te schakelen en je van alles en iedereen af te zonderen om even helemaal tot jezelf te komen.

9. Erger je niet aan kleine dingen, los ze op

De buurman die de tv te luid zet, (klein)kinderen die kibbelen, een partner die spullen laat rondslingeren, een pan die aanbrandt of een deur die niet sluit… Het zijn kleine ergernissen die verrassend veel energie kosten als je je erin vastbijt. Een mug wordt zo een olifant. Dus: handelen! Vraag de buurman en (klein)kinderen vriendelijk maar duidelijk om het stiller te doen, vervang die versleten pan, laat je deur herstellen en maak afspraken met je partner. Het vraagt één keer moeite, maar levert daarna veel meer rust én energie op.

10. Stop met piekeren

Piekeren lost niets op, het vreet alleen energie. Probeer eerst duidelijk te omschrijven waar het precies wringt. Soms helpt het om alles even op papier te zetten. Zodra je je probleem helder hebt, kijk je of je het concreet kunt aanpakken. Lukt dat niet — bijvoorbeeld omdat het om een vage angst gaat — maak dan een realistische balans: hoe groot is de kans dat je vrees uitkomt, en wat zouden de echte gevolgen zijn? Als je dat rustig op een rij zet, blijkt het probleem vaak minder groot dan je dacht. Dan merk je dat al dat gepieker nergens voor nodig was.

11. Neem tijd voor jezelf

Wie zichzelf altijd op de tweede plaats zet, houdt weinig energie over voor wat echt moet. Af en toe moet je kunnen afhaken en aan jezelf denken. Jezelf verwennen kan op allerlei manieren: knus in de zetel met een goed boek, luisteren naar je favoriete muziek, een film meepikken, naar de kapper of schoonheidsspecialiste gaan of jezelf een massage gunnen. Het is geen verloren tijd — achteraf pak je je dagelijkse taken met dubbel zoveel energie aan.

12. Stop met roken

Elke verstokte roker zal wel het tegendeel beweren, maar roken vreet aan je energie. Het vermindert de ademhalingscapaciteit en bijgevolg wordt ook minder zuurstof opgenomen en ter beschikking gesteld van alle weefsels in ons lichaam. Bovendien lokt roken een samentrekking (vasoconstrictie) van de bloedvaten uit, wat vooral de bloed- en dus ook zuurstofvoorziening naar de ledematen in het gedrang brengt.

13. Beleef plezier in bed

Wie moe is, heeft meestal ook geen zin in seks. Toch is het beter niet zonder meer te berusten in dit gedaald seksueel verlangen. Bij een flinke vrijpartij worden immers hormonen vrijgesteld die een echte opkikker geven en je weer doen bruisen van de energie. Zie je dat een keertje echt niet zitten, kruip dan toch lekker dicht tegen elkaar aan. Een stevige knuffel kan ook al wonderen doen.

14. Luister naar jouw lichaam

Je lichaam heeft allerlei ingebouwde signalen die waarschuwen wanneer er iets misloopt of wanneer je jezelf overbelast. Maar vaak zijn we zo gejaagd dat we die noodsignalen negeren. Hoofdpijn, maagklachten… het lijkt onschuldig, maar verdient aandacht. En aandacht betekent niet de symptomen wegdrukken met stevige middeltjes, maar even een stap terug zetten en nagaan wat de oorzaak is en hoe je die kunt aanpakken.

15. Start met een douche

Zet de kraan flink open en laat het warme water over je lichaam stromen... je bloedsomloop zet zich meteen in een hogere versnelling. De aanraking van de waterdruppels geeft een energetische massage en de warmte van het water doet de bloedvaten opengaan. Het zuurstofrijke bloed stroomt moeiteloos tot in de puntjes van je tenen om elke cel van de nodige energie te voorzien.

16. Alcohol is geen oppepper

Troost zoeken in een glaasje alcohol wanneer je je een keertje somber voelt, is geen goed idee. Een glaasje wijn of bier in gezelschap kan erg ontspannend werken, maar een toevlucht zoeken tot de fles om zwaarmoedigheid te verdrijven, leidt niet zelden tot meer problemen dan het oplost.

17. Kruid je leven...

... en je gerechten. Een stevig gekruide maaltijd geeft een behoorlijke dosis peps. Gekruid hoeft echter geen synoniem te zijn van pikant. Erg opwekkend zijn bijvoorbeeld saffraan en kaneel. Muskaat prikkelt de hersenen en van gember wordt beweerd dat het zinnenprikkelende eigenschappen heeft, maar voor alles is het een flinke oppepper.

18. IJzer, vitamine B9 en C, het energietrio

Elk van deze drie micronutriënten heeft zijn eigen kracht, maar samen werken ze nog beter. Vitamine C, te vinden in citrusvruchten, kiwi’s en veel groenten, levert vooral energie. IJzer, aanwezig in rood vlees, kip en bladgroenten, is belangrijk voor het zuurstoftransport in je rode bloedcellen; een tekort merk je snel door vermoeidheid en minder uithoudingsvermogen. Vitamine C helpt de opname van ijzer. Vitamine B9 ondersteunt ook het zuurstoftransport via de aanmaak van rode bloedcellen en zit vooral in donkergroene bladgroenten en volkorenproducten.

19. Omega-3-vetzuren tegen depressie

In kustlanden waar veel vis wordt gegeten, zijn de zelfmoordcijfers veel lager. Wetenschappers merkten dat manisch-depressieve mensen die dagelijks visolie kregen, minder depressieve gevoelens hadden dan mensen die een placebo kregen. Dit effect wordt toegeschreven aan de omega-3-vetzuren in vette vis. Helaas eten wij, Belgen, vaak te weinig vis om deze dosis binnen te krijgen. Ook lijnzaad, noten en avocado bevatten omega-3, maar deze gebruiken we niet altijd dagelijks.

Recent onderzoek wijst uit dat vooral EPA, een specifiek omega-3-vetzuur, invloed heeft op onze gemoedstoestand. Ben je geen grote viseter en kies je voor een supplement, kies dan voor een product met voornamelijk EPA.

20. Knap overdag een uiltje

Een dutje na de middag doet wonderen voor jouw energiepeil in de namiddag. Slaap echter niet langer dan 20 tot 30 minuutjes want dan ga je te diep slapen en is het moeilijker om nadien je activiteiten te hervatten. Wie overdag te lang slaapt, krijgt het ook vaak moeilijk om ’s avonds op een normaal uur de slaap te vatten.