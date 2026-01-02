5 (on)schuldige oorzaken van snurken

Bijna iedereen heeft het al gedaan tijdens een zware verkoudheid of na een met alcohol overgoten feestje, maar bij zowat een derde tot de helft van de bevolking gaat het er elke nacht luidruchtig aan toe. Permanent ronken kan meerdere oorzaken hebben en die zijn niet allemaal even onschuldig.

Waarom iemand precies snurkt, is niet altijd even duidelijk. Verschillende bekende maar ook onverwachte oorzaken kunnen dit uitlokken. Snurken komt op elke leeftijd voor, maar met ouder worden verslappen de spiertjes rondom de keel, het zachte verhemelte en de huig. Dat geeft vernauwing en meer kans op trillingen. Het is precies door een vernauwing van een deel van de luchtweg tussen de neusingang en de stembanden dat typische snurkgeluiden ontstaan.

Wanneer je inademt leidt zo’n vernauwde luchtweg immers tot onderdruk in de keel waardoor de tong en de zachte weefsels eromheen naar elkaar toegetrokken worden en gaan vibreren. Het fenomeen is wat te vergelijken met het leeglopen van een opgeblazen ballon. Op dat moment stroomt er veel lucht tegelijk door een te smalle opening waardoor je dat trillende, ronkende geluid krijgt.

Lighouding

De manier waarop je ligt tijdens je slaap kan een grote invloed hebben op snurken. Bij ongeveer 7 op de 10 snurkers speelt dat een rol. Doorgaans komt het fenomeen veel meer voor bij rug- dan bij zijslapers. Lig je op je rug, dan zakken je tong en je zachte verhemelte makkelijker naar achteren door de zwaartekracht, wat de keelholte kan vernauwen en je doet ronken bij het inademen. Bovendien ademen rugslapers vaker door de mond dan door de neus waardoor je meer kans loopt op turbulentie van de luchtstroom.

Alcohol en overgewicht

Alcoholgebruik bevordert snurken door het spierontspannende effect dat drank heeft. Dat maakt dat de zachte weefsels tussen neusopening en stembanden sneller vibreren. Bovendien doet alcohol de bloedvaten wat uitzetten waardoor neusschelpen en slijmvliezen zwellen. Rokers snurken eveneens frequenter door hun chronisch gezwollen neusslijmvliezen.

Op gelijkaardige wijze werken ook allergieën snurken in de hand. Tijdens het pollenseizoen neemt snurken toe, maar wie kampt met huisstofmijtallergie kan het hele jaar rond luchtwegproblemen ondervinden. In het begin kan je hier weinig van merken maar na verloop van jaren kan het neusslijmvlies zozeer gaan zwellen dat het tot permanent snurken leidt.

Overgewicht is wellicht een van de bekendste triggers van snurken. Wie te veel weegt, heeft immers ook meer lokale vetophoping rondom de keel en neus, wat voor vernauwde luchtwegen zorgt.

Anatomie

Sommige mensen hebben van nature een nauwe keelholte of een scheef neustussenschot waardoor snurken vaak onvermijdelijk is. Ook een overbeet waarbij de onderkaak te ver naar achteren is gepositioneerd, verhoogt de kans op snurken. Hierbij is de keelholte sowieso nauw, wat ook slaapapneu in de hand kan werken.

Slaapapneu

Vrijwel iedereen met slaapapneu snurkt en in dit geval is het snurken pathologisch. Slaapapneu is immers een veelvoorkomende slaapstoornis die zonder behandeling tot een resem aan gezondheidsproblemen kan leiden, van diabetes tot hart- en vaatziekten en bepaalde kankers.

Onschuldig of niet?

Snurken, zonder dat dit gepaard gaat met slaapapneu of klachten zoals vermoeidheid of slaperigheid overdag, werd lange tijd niet als een echt gezondheidsprobleem beschouwd maar eerder iets dat vooral lastig kan zijn voor de bedpartner. Recente studies werpen daar nu een ander licht op. Die onderzoeken suggereren dat de vibraties van het snurken ook een verhoogde kans geven op slagaderverkalking en dus vernauwing van de halsslagaders. Dit moet natuurlijk nog verder onderzocht worden, maar helemaal onschuldig blijkt permanent snurken niet.