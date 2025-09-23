60-plussers ontdekken medische apps

Steeds meer 60-plussers omarmen medische apps. Het gebruik ervan groeide met maar liefst 350% in drie jaar tijd. Daarmee is digitale zorg duidelijk in opmars. Vooral apps zoals Fibricheck en SkinVision winnen erg snel terrein.

Die sterke groei blijkt uit onderzoek van Helan Onafhankelijk Ziekenfonds dat het aantal aanvragen voor tussenkomst bij het gebruik van dergelijke apps stevig ziet toenemen. Vooral de groep van 70-plussers zet een opvallende stap richting deze vorm van digitale zorg.

Hartritmestoornissen

De vergrijzing stelt de gezondheidszorg voor grote uitdagingen maar tegelijkertijd biedt digitalisering nieuwe kansen. Steeds meer ouderen nemen hun gezondheid zelf in handen via digitale hulpmiddelen. Vooral medische apps voor het opvolgen van hartritmestoornissen onder begeleiding van een arts, zoals Fibricheck, en apps voor het screenen op huidkanker via SkinVision winnen aan populariteit.

“We zien dat digitale zorg niet meer enkel iets is voor jongeren. Ook 70-plussers vinden steeds vaker hun weg naar apps die hen helpen hun gezondheid te monitoren en preventief in te grijpen. Dat toont dat de digitale kloof kleiner wordt, en dat ouderen bereid zijn technologie te omarmen als die bijdraagt aan hun levenskwaliteit”, zegt Lynn Pellens, expert Gezondheidspromotie bij Helan.

20 euro terugbetaling

Helan stimuleert dit gebruik actief door jaarlijks 20 euro per medische app terug te betalen of de app zelfs gratis aan te bieden in samenwerking met erkende partners, op voorwaarde dat de app is goedgekeurd door MHealth of voorgeschreven werd door een arts. Uit feedback van partners blijkt tenslotte dat Helan-klanten die gebruikmaken van medische apps gemiddeld langer actief blijven dan de doorsnee gebruiker, wat de meerwaarde van deze digitale oplossingen extra onderstreept. Versterking van de zorg Medische apps kunnen echte zorgverleners niet vervangen maar zijn er vooral om patiënten meer mogelijkheden te bieden om hun gezondheid mee op te volgen. Deze apps geven wel meer autonomie en versterken zo ook de samenwerking tussen patiënt en arts.

“Voor artsen kunnen deze apps een wezenlijk verschil maken. Ze geven patiënten meer regie over de eigen zorg en leiden er ook toe dat signalen zoals een hartritmestoornis sneller opgemerkt en besproken kunnen worden in de consultatie. Dat versterkt de samenwerking tussen arts en patiënt”, aldus dr. Ruud Saerens, arts-expert bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen.