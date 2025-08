9 tips om je zin in seks weer aan te wakkeren!

Door de dagelijkse sleur in een seksdip beland? Tips om de routine te doorbreken, genotstimulators, erotische literatuur en ondeugende accessoires laten het smeulende vuur weer oplaaien en brengen schwung in je seksleven.

1. Kruid de dag

Zelfs onder de lakens ligt de routine op de loer. Na de zinderende hartstocht van de eerste jaren komt er een moment waarop de lust bedaart. Dat de aanvankelijke roes plaatsmaakt voor een minder onstuimige relatie is niet meer dan normaal. Maar een te saai liefdesleven kan nefast zijn voor je relatie. Nochtans zijn er eenvoudige oplossingen om het vuur van de beginjaren opnieuw aan te wakkeren, zo schrijven Hilda Hutcherson en Nathalie Giraud in ‘Pleasure. A Woman’s Guide to Getting the Sex You Want, Need And Deserve’ (uitgegeven bij Tarcher). Een boek vol tips voor vrouwen, maar uiteraard kunnen ook mannen ermee aan de slag.

Kus elkaar elke ochtend goedemorgen en elke avond goedenacht.

Geef complimentjes. Zeg hoe knap, aantrekkelijk en attent je partner is. Complimenteer hem met een succesvol afgerond huishoudelijk project.

Zeg ‘dankjewel’, zelfs voor een taak die eigenlijk geacht wordt uitgevoerd te zijn.

Trek elke dag minstens een kwartier uit om te bespreken wat er overdag zoal is gebeurd en hoe het staat met jullie plannen. Luister aandachtig naar wat je partner te zeggen heeft.

Verstop een lief briefje in tas, jaszak of wagen. Je partner zal in de wolken zijn.

Ga samen uit zoals toen jullie elkaar nog maar pas kenden. Maak er een moment van waarop alleen jullie beiden tellen.

2. Durf weer zwoel te zoenen

Waar zijn die French kisses van weleer gebleven? Naarmate de jaren verstrijken en de dagelijkse beslommeringen hun aandacht opeisen, raken veel koppels het ontwend om hartstochtelijk te zoenen. Nochtans gaat er volgens Hilda Hutcherson en Nathalie Giraud niets boven een innige, passionele of romantische kus om het vuur van de passie en tedere gevoelens aan te wakkeren! Bereid het terrein voor en zorg voor een schone, frisse mond. Drink bijvoorbeeld eerst water of zuig op een snoepje voor een frisse adem. Hoe zachter en vochtiger je lippen, hoe prettiger en opwindender de kus. Zo nodig breng je dus geregeld een hydraterende lippenbalsem of lipstick aan. En vergeet niet dat er duizend-en-een manieren zijn om te zoenen. Probeer dus zeker nieuwe technieken uit om een ‘tong te draaien’.

Met de jaren, verliezen veel koppels de gewoonte om hartstochtelijk te zoenen

3. Herontdek elkaars huid

Zoenen is maar de eerste stap naar de herontdekking van je partners lichaam. Als je net samen bent, grijp je elke gelegenheid aan om je geliefde aan te raken. Om het even waar, gewoon omdat het zo prettig voelt. Mettertijd maakt die huidhonger vaak plaats voor een vorm van sensualiteit die focust op de geslachtsorganen, zo lichten Hilda Hutcherson en Nathalie Giraud toe. We gaan bij wijze van spreken recht op ons doel af. Om net als in de beginjaren opnieuw te genieten van huidcontact, zijn nochtans geen gewaagde liefkozingen nodig. Het volstaat om geregeld even de hand of de arm van je partner te beroeren. Vlij je bijvoorbeeld tegen elkaar aan wanneer jullie televisiekijken. Stel voor om zijn nek, hals, schouders en de binnenkant van zijn armen te masseren en vermijd de strategische zones. Het is de bedoeling om tederheid, intimiteit en zintuigelijke verbinding in de hand te werken, zonder bijbedoelingen. Althans niet in eerste instantie. Tot slot nog dit: slaap zo vaak als maar kan allebei poedelnaakt. Desnoods leg je een extra donsdeken op!

4. Laat je fantasie de vrije loop

Je libido opkrikken, dat doe je niet van vandaag op morgen. Een wondermiddel bestaat niet. Hoe sterker je de hartstocht tracht te laten oplaaien, hoe hardnekkiger die soms uitblijft. Het is alleszins niet omdat je fysieke toenadering zoekt tot je partner dat je meteen zin hebt om met hem een aantal standjes uit de Kamasoetra uit te proberen. “Begeerte wordt ook opgewekt door de gedachte aan de sensuele momenten die er staan aan te komen”, zo schrijven Alexandra Hubin en Charlotte Creplet in ‘Femmes, désirs … et plus si affinités’ (uitgegeven bij Jouvence). Die vorm van vleselijke anticipatie heeft een naam: erotische fantasieën! Het positieve effect van ondeugende gedachten is al door talloze studies bevestigd. “Vrouwen die vaak fantaseren, hebben een hoger libido dan vrouwen die dat zelden doen”, zeggen ook Alexandra Hubin en Charlotte Creplet.

Dat geldt trouwens evengoed voor mannen. Het klopt dat zulke dagdromen niet onontbeerlijk zijn voor een bevredigend liefdesleven, maar ze dragen wel bij tot meer begeerte, opwinding en zelfs genot. In je fantasieën kun je ook dingen beleven die in het echte leven onmogelijk zijn of kun je andere ervaringen proberen (een triootje, onderwerping, overspel …), zo stipt Philippe Brenot aan in ‘Les femmes, le sexe et l’amour’ (uitgegeven bij Marabout). Ondeugende gedachten, dat kunnen flitsen, beelden, korte scènes of meer uitgewerkte scenario’s zijn, hetzij wellustig, hetzij eerder romantisch, dat hangt van persoon tot persoon af. Soms fantaseer je ook zonder het echt te beseffen. Seksuoloog Iv Psalti raadt trouwens aan om op zulke wulpse beelden te focussen tijdens voorafgaande masturbatiesessies, die bovendien lang genoeg moeten duren: tien minuten is een minimum!

5. Kijk, lees en luister

Blijft het scherm van je innerlijke bioscoop hopeloos grijs? Wakker je sensuele verbeelding dan aan door naar erotische films of desgewenst naar pornofilms te kijken. Of, beter nog, lees suggestieve boeken. Om de vurigste verlangens op te wekken, gaat er niets boven woorden! Bij het kiezen van pikante boeken zoek je eerst informatie op over de auteur en diens universum, zo adviseren Alexandra Hubin en Charlotte Creplet. Lees de recensies op online boekhandels en andere webshops om je er een idee van te vormen. Je nieuwe lievelingsboek gevonden? Trek dan een moment voor jezelf uit, maak het jezelf gemakkelijk en ga op in het verhaal. Niets belet je trouwens om je intieme lectuur te delen met je partner. Dat is volgens beide auteurs zelfs een prima manier om het thema ‘seksualiteit’ aan te kaarten en om duidelijk te maken wat je fijn vindt. En wie weet brengt het je partner wel op wulpse ideeën!

Enkele leestips:

Ugly Love . In deze iconische bestseller vertelt de Amerikaanse auteur Colleen Hoover hoe een knappe verpleegster als een blok valt voor een aantrekkelijke piloot. Uitgegeven bij Z&K.

. In deze iconische bestseller vertelt de Amerikaanse auteur Colleen Hoover hoe een knappe verpleegster als een blok valt voor een aantrekkelijke piloot. Uitgegeven bij Z&K. Het verhaal van O . Een klassieker van Pauline Réage. Het verhaal van een jonge vrouw die uit liefde de slaaf van haar minnaar wordt en het genot van pijn leert kennen. O.m. bij Overamstel Uitgevers.

. Een klassieker van Pauline Réage. Het verhaal van een jonge vrouw die uit liefde de slaaf van haar minnaar wordt en het genot van pijn leert kennen. O.m. bij Overamstel Uitgevers. Eros gesluierd. De beste erotische verhalen uit de klassieke literatuur. Met fragmenten uit de Decamerone van Giovanni Boccaccio, Fanny Hill van John Cleland, de memoires van Casanova en Liefdesmisdaden van Marquis De Sade. Verzameld door Henri Borel. Uitgegeven bij Pantheon.

6. Stel prioriteiten

Brengen jullie wel genoeg tijd door als koppel? Organiseren jullie activiteiten met zijn tweetjes? Dagen die helemaal in het teken van de (klein)kinderen staan, de zorg voor hulpbehoevende ouders, sport en hobby’s: allemaal activiteiten die jullie niet per se samen doen en dus niet echt bevorderlijk zijn om de begeerte tussen jullie beiden te behouden. Hoe geef je het aspect ‘seksualiteit’ opnieuw de tijd en de aandacht die het verdient? Bijvoorbeeld door een agenda bij te houden met jullie bezigheden en door geregeld orde te scheppen in jullie prioriteiten, zo adviseren Alexandra Hubin en Charlotte Creplet. In een ideaal scenario bewaar je uiteraard het evenwicht tussen je gezinsleven, de tijd die je doorbrengt met familie, je sociale leven, je baan en je partner. Tegelijk mag je niet vergeten om tijd uit te trekken voor jezelf. Want, zo beklemtonen Alexandra Hubin en Charlotte Creplet, als je nu en dan tijd maakt voor jezelf, ben je ontvankelijker voor opwinding en begeerte en ook beschikbaarder voor de mensen om je heen.

Wakker je sensuele verbeelding aan door naar erotische films te kijken.

7. Kom vindingrijkuit de hoek

Dezelfde standjes, dezelfde knuffels, en vaak ook nog op hetzelfde uur van de dag. “Eenmaal we de ‘handleiding’ van onze partner kennen, is het risico groot dat we het houden bij handelingen die hun doeltreffendheid hebben bewezen”, merken Alexandra Hubin en Charlotte Creplet op. Op den duur kan het seksleven van een koppel gaan lijken op de film Groundhog Day, waarin het hoofdpersonage gedoemd is om telkens opnieuw dezelfde dag te beleven. Om verveling tussen de lakens te vermijden, is het volgens onze seksexpertes dus van het grootste belang verrassend uit de hoek te komen. En uiteraard houd je daarbij rekening met wat je fijn vindt. Neem jezelf bijvoorbeeld voor om de komende twee maanden één keer per week iets nieuws uit te proberen: een nieuw standje, een nieuwe techniek, een nieuwe plaats, nieuwe lingerie ... Plannen voor een zwoele tête-à-tête met je partner? Verwittig hem vooraf of laat via een ondeugend berichtje weten wat er ’s avonds zoal op het programma staat! Verras hem ook door een keer een hotelkamer te boeken voor een paar uur. En maak hem ’s ochtends wakker met een tedere kus. Nee, niet daar! Lager!

8. Zet in op genotsversterkers

Onder genotsversterkers verstaan Hilda Hutcherson en Nathalie Giraux alle tools die helpen om je seksleven beter en bevredigender te maken. Het gaat niet om een strakke to-dolijst, wel om een uitnodiging tot spelen, verkennen en genieten. En voel je vooral vrij om er zelf nieuwe te bedenken.

Een vluggertje. Een snelle en onverwachtse vrijpartij mag, maar is beter de uitzondering dan de regel. Al kan het dierlijke aspect van een vluggertje uitermate opwindend zijn, vooral als het gebeurt in een niet voor de hand liggende omgeving of op een ongebruikelijk moment.

Spelletjes voor koppels. Een rollenspel, een ondeugende challenge, een erotisch bordspel … Allemaal ideaal om te experimenteren, om jezelf en je partner op de proef te stellen en vooral de sleur te doorbreken. Dat kan in alle veiligheid, mits je van bij de start je grenzen aangeeft. De app Can U bijvoorbeeld staat garant voor een pittige avond. Je daagt er je partner mee uit zonder dat je zelf weet wat je precies van hem vraagt! De app telt zeven levels, van romantisch tot erg hot. Zwoele verrassingen gegarandeerd! Op Google Play en in de App Store.

Glijmiddel. Een onderschat seksaccessoire. Onmisbaar bij vaginale droogte, anale penetratie of het gebruik van een seksspeeltje. Maar glijmiddel maakt de geslachtsorganen ook gevoeliger en zorgt voor intenser genot. Voor vrouwen én mannen!

Pleasure mapping. Tijdens dit sensuele spel ontdek je de meest erogene zones van het lichaam van je partner. Pleasure mapping bestaat erin dat je elke centimeter huid verkent met je vingers, je handen, je mond of … met een veertje of een ijsblokje. En dat op diverse manieren, van een nauwelijks voelbare aanraking tot een streling met aardig wat druk. Vraag hem te beschrijven wat hij voelt – van helemaal niks tot héél prettig – en noteer dat om later met die info aan de slag te gaan. Eventueel blinddoek je hem vooraf. En nadien draai je de rollen om.

Schatkistje. Stel een erotisch pakket samen en bewaar dat in een afgesloten koffertje naast jullie bed. Ga je met je geliefde op reis, dan neem je het mee. Wanneer het moment gekomen is, open je het koffertje. Wat er zoal in kan zitten? Leuke condooms, glijmiddel, stimulerende gel, crème of spray, seksspeeltjes voor jou en je partner, een geurkaars en andere erotische accessoires.

Striptease. Trek een outfit aan waarin je je sexy voelt en installeer je partner op een stoel met al zijn kleren aan. Zet een zwoel muziekje op en kleed je langzaam voor hem uit. De regel waaraan hij zich moet houden? Kijken mag, aankomen niet. Althans niet meteen …

9. Haal ondeugende accessoires in huis

Weinig inspiratie? Trakteer jezelf op enkele seksattributen en tover jullie bed om tot een ludieke speeltuin. Seksspeeltjes zijn niet onmisbaar voor een bevredigend seksleven, maar ze kunnen wel helpen om je lichaam beter te begrijpen, te ontdekken wat je fijn vindt, nieuwe manieren te vinden om een hoogtepunt te bereiken en, in het algemeen, meer te genieten van seks, zo geven Hilda Hutcherson en Nathalie Giraud mee. Het aanbod aan speeltjes voor volwassenen is gigantisch. En anders dan vaak gedacht, zijn zulke intieme accessoires niet alleen bedoeld voor vrouwen of voor soloseks. Koppels kunnen ze gebruiken om meer variatie te brengen in hun seksleven. Handboeien met bont, maskers, blinddoeken, vibrators en clitorisstimulators, dildo’s, penisringen, geconnecteerde en op afstand bedienbare seksspeeltjes voor haar en hem, vibrerende eitjes …

Er zijn seksspeeltjes voor ieders smaak, voorkeur en portemonnee! Je koopt ze discreet online of in een van de vele seksshops die ons land rijk is. Het is trouwens niet omdat je nu en dan een sekstoy gebruikt, dat je niet meer zal kunnen genieten van seks zonder. Beschouw ze gewoon als accessoires om extra pit te geven aan jullie stoeipartijen of aan je sessies soloseks.