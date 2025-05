Jarenlang experimenteerde apotheker Inge Louf in haar labo in Ieper met duurzame formules tegen hardnekkige huidproblemen zoals zweetgeur, acné en eczeem. Al gauw ontdekte ze dat de sleutel tot een gezonde huid vaak verborgen zit in een verstoord huidmicrobioom. Haar pionierswerk resulteerde in een totaal andere manier van huidzorg.

Haar zoektocht naar betere oplossingen voor huidproblemen startte vanuit een persoonlijk verhaal. “Ik merkte bij mezelf dat ik op stressvolle dagen in de apotheek last had van een vervelende zweetgeur. Nochtans was op mijn hygiëne niets aan te merken. Elke ochtend douchte ik me met een degelijke zeep en gebruikte ik nadien een deo. En toch sloeg die zweetgeur bij stress toe en roken mijn bloesjes ’s avonds niet meer fris. Hetzelfde merkte ik trouwens bij de shirts van mijn sportende zonen. Zo ben ik beginnen studeren en zoeken naar de dieperliggende oorzaken. Die ‘boosdoeners’ blijken bepaalde bacteriestammen zoals de Coryne-, Propioni- en Staphylococcusbacteriën die voor die typische zweetgeur zorgen wanneer ze de overige huidbacteriën gaan overheersen.”

Overwoekering

Onmiddellijk na de geboorte ontwikkelen wij allemaal een uniek samengesteld huidmicrobioom, een gemeenschap van miljoenen micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels, gisten... die op onze huid leven, net zoals we ook een hoogstpersoonlijke darmflora en DNA hebben.

“Bij iedereen is dat huidmicrobioom gevarieerd maar de samenstelling verschilt. Bij sommigen kan je spreken van een minder gunstige samenstelling wanneer de bacteriën die geur veroorzaken sterker aanwezig zijn. Ben je met die laatste geboren en ga je sporten of beland je in een stresssituatie, dan gaan die bacteriën sterk toenemen. Zo’n overwoekering resulteert in zweetgeur.”

Acné

Een gelijkaardig mechanisme doet zich voor bij acné, dat veroorzaakt wordt wanneer de Cutibacterie Acnes de overige huidbacteriën gaat overheersen. “Rosacea, waarbij de huid van het gelaat rood kleurt, wordt dan weer veroorzaakt door een overactieve demodexmijt, opnieuw een microbe die te dominant wordt. Een gezonde, zuivere huid vraagt eigenlijk een divers, goed gebalanceerd huidmicrobioom zonder overwoekering van bepaalde stammen bacteriën.”

Apotheker Inge Louf zocht jarenlang naar manieren om via het microbioom huidklachten aan te pakken.

Met ouder worden verandert de huid ook onder invloed van onder meer stress, medicatie en hormonale schommelingen. “Door een daling van het vrouwelijke hormoon oestrogeen tijdens en na de menopauze droogt de huid niet alleen uit maar geeft ook meer onzuiverheden en grijpt bovendien in op de samenstelling van het huidmicrobioom. Mannen worden evenmin gespaard want het zijn net de mannelijke hormonen die de overwoekering stimuleren.”

Gras maaien

Om op een natuurlijke manier in te spelen op dit verstoorde huidmicrobioom en die bacteriële balans te herstellen, ontwikkelde Inge Louf onder de naam Oy Care zeer geconcentreerde producten met een antibacteriële, antischimmel en antivirale werking. Haar aanpak is zeer innovatief maar vergt tegelijk een heel andere routine om je huid te verzorgen. In plaats van snel te sprayen of te rollen, moet je smeren en… wachten. “De deo smeer je als een soort gel uit op een droge huid (meestal onder de oksels of voeten) en laat je vervolgens 1 minuut inwerken op de aanwezige huidbacteriën. Daarna spoel je je oksels of voeten met water af. De formule is heel juist gedoseerd waardoor de huidbacteriën niet worden gedood maar alleen de overwoekering wordt ongedaan gemaakt. Een gelijkaardige aanpak met een aangepaste formule is er voor acné. Vergelijk het met gras maaien. Je rukt de zoden niet uit, maar je houdt je grasperk wel onder controle.”

Zweten zonder geur

Dat vereist een nieuw ochtendritueel, want om het huidmicrobioom in balans te houden moet de behandeling dagelijks herhaald worden. “Om de controle over de huidbacteriën terug te winnen, duurt het eerst ongeveer 8 à 10 dagen en nadien moet je dat blijven onderhouden anders neemt je oorspronkelijke aangeboren huidmicrobioom weer de bovenhand”, benadrukt Inge Louf.

Taboe wegwerken

“Belangrijk hierbij is dat het zweten niet afgeremd wordt, alleen de onaangename geur blijft achterweg. Zweten is immers een natuurlijke lichaamsreactie. Ik wil heel graag het taboe wegwerken dat mensen die zweten niet hygiënisch zouden zijn. Door de oorzaak van die storende geur weg te halen hoop ik dat waar te maken. Er bestaan natuurlijk ook producten die het zweten zelf belemmeren. Prima om die occasioneel te gebruiken bij gelegenheden zoals een feest maar dat is zeker niet aan te raden als dagelijkse routine. Ben je gevoelig aan overmatig zweten, dan drink je beter veel water om zo het transpireren meer te spreiden.”

Postbiotica

Om die bacteriële balans van de huid te corrigeren, gebruikt Inge Louf geen levende bacteriën (probiotica) maar wel de nieuwste vorm, de postbiotica. Daarbij wordt de celwand van gunstige bacteriën gevriesdroogd, waarna de essentiële bestanddelen ervan zoals de aminozuren in een zuivere vorm eruit worden gehaald en toegevoegd aan de verzorgingsproducten.

“Aan het op punt stellen en het bij elkaar zoeken van de juiste ingrediënten gaan maanden werk en onderzoek vooraf voor je tot de juiste formule komt. Voor één product schreef ik 271 formules voor ik de juiste bereiding beet had en vervolgens worden alle eindproducten ook uitgebreid getest. Ik wil immers geen loutere symptomen aanpakken maar op de oorzaak zelf inwerken.”

Waarom je schuim beter mijdt De meest voorkomende fouten bij dagelijkse huidverzorging hebben te maken met de reiniging. “Al te vaak worden crèmes aangebracht op een niet gereinigde huid, waardoor hun werking in het water valt. Bovendien werken tal van reinigers vandaag op basis van een schuim wat zeker voor de 50-plus huid nefast is. Bij het gebruik ervan ontstaan immers zogeheten micellen, microscopisch kleine structuren die zich diep in de huid nestelen en daar het intracellulair vet aantasten. Die micellen zorgen net voor een stevige huidstructuur. Door telkens met schuim te reinigen droog je de huid verder uit en verliest ze aan lipiden of vet, wat al een probleem is bij de menopauze. Een 50-plus huid heeft zowel vocht (hydratatie) als vet nodig.”