Alternatieven voor de leesbril

Steeds meer mensen zoeken naar permanente oplossingen om hun bril aan de kant te laten. Dankzij gesofisticeerde kunstlenzen en lasertechnieken zijn de mogelijkheden enorm verbeterd.

Ook wie altijd zonder bril de wereld haarscherp waarnam, zal vanaf 45 à 50 jaar geconfronteerd worden met een steeds waziger zicht dichtbij. Deze presbyopie, of ouderdomsverziendheid, hoort bij het verouderingsproces waarbij de lens stroever wordt en zich moeizamer aanpast. Gemiddeld elke drie à vier jaar neemt dat accommodatievermogen met een halve dioptrie toe en heb je dus een steeds sterkere leesbril nodig.

“Voor wie niet (meer) wil brillen, zijn er vandaag verschillende zogeheten refractieve behandelingen mogelijk. Naast de specifieke correctie die je ogen nodig hebben, is het ook belangrijk om te kijken naar de ‘levensduur’ van de oplossing. Door de geschikte behandeling te combineren met de juiste timing kan je (quasi) permanent van je bril verlost raken”, benadrukt oogarts dr. Liselotte Aerts.

Multifocale of bifocale lenzen

Voor de grote groep leesbrildragers die kampen met presbyopie is een ingreep waarbij de eigen lens wordt vervangen door een kunstlens meestal de beste optie om definitief van de bril af te raken. “Deze ‘clear lens exchange’-operatie is eigenlijk een cataractoperatie zonder dat er al sprake is van een troebele lens. Via een speciaal toestel wordt een kleine incisie gemaakt om je eigen lens te verwijderen en te vervangen door een multifocale lens die de jongste jaren veel vernuftiger is geworden. Verspreid over de lens bevinden zich ringen om ver en dichtbij te zien. Een dag na de operatie is je zicht al hersteld, al kan het soms even duren vooraleer de hersenen vlot leren hoe ze door het juiste deel moeten kijken voor ver en dichtbij. ’s Nachts kunnen sommigen ook meer hinder ondervinden van lichtcirkels rond autolampen of straatverlichting. Meestal is dat een tijdelijk probleem.”

Naast multifocale lenzen kunnen recent ook bifocale of extended exemplaren worden ingeplant die je zicht voor ver en tussenafstand corrigeren, al heb je soms nog een bril nodig voor kleine leesletters. Handig om zowel de weg als je dashboard in de gaten te houden. Aangezien die geen ringen bevatten, levert dit ’s nachts geen stralenkransen op.

Glasvochtloslating

Met zo’n lensvervanging heb je later geen cataractingreep meer nodig, al kan ook de kunstlens na verloop van tijd een tikje troebeler worden. “Met een eenvoudige laser kan deze ‘nastaar’ weggepoetst worden. Zo’n definitieve lensvervanging wordt interessant zodra je rond 45 jaar merkt dat lezen lastiger wordt. Idealiter gebeurt de vervanging nadat er een achterste glasvochtloslating heeft plaatsgevonden. Dat is een normaal proces waarbij het zakje met gel in je oogbol (glasvocht) zich geleidelijk losmaakt van het netvlies. Als dat nog niet achter de rug is, loop je een licht verhoogd risico op netvliesloslating bij zo’n ingreep.”

Je ogen kunnen apart of gelijktijdig onder het mes genomen worden. “Bij een aparte ingreep met één à twee weken tussen kunnen eventuele ‘verrassingen’ nog opgevangen worden. Want hoe perfect je de berekeningen ook maakt, soms groeit zo’n kunstlens toch net een minimaal tikje meer naar voren of naar achteren vast, wat het verschil maakt tussen al dan niet brillen. Door het tweede oog later aan te pakken, kan je daarop inspelen.”

Je moet rekening houden met de specifieke correctie en de ‘levensduur’ van de oplossing.

Laserbehandelingen

Voor wie al vóór de leeftijd van 45 jaar kampte met bijziendheid, zijn andere opties meer geschikt. “Zij hebben een ‘min-correctie’ nodig om in de verte te zien maar de ouderdomsverziendheid levert hen het voordeel op dat ze hun bril kunnen afzetten om dichtbij te lezen. Bij hen zijn doorgaans laserbehandelingen zoals SMILE of LASEK van een of beide ogen meer aangewezen. Daardoor verandert de vorm en wordt je zicht gecorrigeerd. Enkele uren na zo’n laserbehandeling kan je al opnieuw scherp zien, al duurt het nog enkele weken voor het zicht volledig stabiel is.”

Implantlenzen

Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een multifocale implantlens net vóór de eigen lens. “Daarmee kunnen we veel meer afwijkende lenssterktes corrigeren (van +15 tot –30) dan met de laser, en ook mensen met astigmatisme (waarbij de oogbol ovaal is) komen ervoor in aanmerking. Een nadeel bij implantlenzen is wel dat er iets sneller cataract kan ontstaan doordat de lens heel dicht bij de eigen lens staat.”

Implantlenzen zijn omkeerbaar terwijl je bij laserbehandeling het hoornvlies permanent aanpast. “Belangrijk met het oog op een latere cataractingreep. Gelaserde ogen moeten dan soms opnieuw brillen omdat de berekeningen heel anders zijn. Bij implantlenzen is dat geen probleem.”

Monovisie-techniek

Zowel bij laserbehandelingen als implantlenzen kan de monovisie-techniek worden toegepast, waarbij het dominante oog op vertezicht wordt afgesteld en het andere op dichtbij. “Om te checken of je hiervoor in aanmerking komt en eraan kan wennen, laten we meestal mensen vooraf zes weken monovisie contactlenzen dragen. Lukt dat, dan heb je een perfecte permanente oplossing.”

Terugbetalingen Refractieve ingrepen zoals lasers en implantlenzen worden niet vergoed door de ziekteverzekering al bieden sommige ziekenfondsen wel beperkte tussenkomsten aan. Aangezien het bij een kunstlensvervanging niet om cataract gaat, valt dit eveneens buiten de terugbetaling. De prijzen variëren van 1500 tot 3500 euro per oog. Voor wie ouder is dan 65 jaar kan het interessanter zijn om te wachten tot je aan een terugbetaalde cataractingreep toe bent en gelijktijdig multifocale of extended lenzen laten plaatsen. Die lenzen zijn wel voor eigen rekening. Lens die zichzelf aanpast Oogartsen volgen met argusogen de ontwikkeling van zogeheten accommodatieve lenzen, die zich net zoals onze eigen lenzen aan alle afstanden kunnen aanpassen. “Humane lenzen hangen via een soort minuscule elastiekjes vast waardoor ze zich flexibel kunnen bol maken voor dichtbij en plat voor ver zien. De integratie van dat systeem – dat met ouder worden stroever verloopt – in kunstlenzen wordt nu volop wetenschappelijk uitgetest. Hiermee zou iedereen van zijn presbyopie verlost kunnen raken.” Kan je zelf je leesbril uitstellen? ​​​​​​​Bij iedereen boert het aanpassingsvermogen van de lens gemiddeld even sterk achteruit. Toch hebben we niet allemaal op hetzelfde moment een leesbril nodig. “Wie meer moeite doet om te blijven lezen zonder bril, kan de leesbril langer uitstellen. Wil je toch met een scherp zicht lezen, dan kies je beter meteen voor een aangepaste leesbril.” Ook via omgekeerd lezen kan je je ogen trainen. Daarbij focus je op de witruimte tussen de letters en woorden. Dat ontspant de ogen. Doordat je aandacht meer op woorden en zinnen ligt i.p.v op letters zou je hierdoor ook sneller lezen.​​​​​​​

Risico’s en complicaties

De kansen op complicaties zijn de jongste jaren heel klein geworden maar helemaal uitgesloten zijn ze niet.

“De gevaarlijkste complicatie na een operatie is een infectie, vandaar dat je zo’n viertal weken moet druppelen met antibiotica. Ook droge ogen kunnen tijdelijk meer voorkomen na een laserbehandeling of een ingreep. Mensen met zeer droge ogen zijn meestal geen goede kandidaten voor refractieve behandelingen omdat dit het lastiger maakt om correcties perfect te berekenen. Bij hen moeten eerst de droge ogen aangepakt worden. Ook wie in het verleden krasjes liet plaatsen kan hiermee niet geholpen worden.”