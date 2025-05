Blaren zijn zowat de meest gehate blessure bij het wandelen en andere sporten. Je kan ze oplopen aan je voeten of aan je handen. Hoe zit dat nu exact met de juiste behandeling? Ga je ze met een naald te lijf of laat je ze beter gesloten?

Het start meestal met een zeurende, vervelende pijn ter hoogte van de hiel of tenen of aan je handen waarna er een rode plek en vervolgens een doorschijnend blaasje verschijnt. Zo’n blaar is eigenlijk een tweedegraadsbrandwonde die ontstaat door aanhoudende wrijving tussen de huid en kleding of een voorwerp zoals bij tennis of tuinieren. Daardoor gaat bloedplasma zich ophopen op die plek tussen de opperhuid en de lederhuid.

Tweede huid

Bevindt de blaar zich nog in het eerste stadium en ziet die er dus uit als een rode plek, dan kan je die best behandelen door er een speciale blarenpleister op te kleven die werkt als een soort tweede huid (bv. Compeed of gelijkaardig). De aangetaste huid onder deze pleister is zo beschermd tegen verdere wrijving en kan zich herstellen van de schade. Indien mogelijk neem je enkele dagen rust totdat de beginnende blaar vanzelf verdwenen is. Lukt dat niet omdat je middenin een wandeltocht zit, dan zal er alsnog een blaas tevoorschijn kunnen komen maar door de pleister erop te laten kan je hiermee wel veilig verder stappen. Laat die pleister erop tot die vanzelf afvalt na enkele dagen.

Vermijd infecties

“De beste behandeling voor een blaar is door ze gesloten te houden en te beschermen via een pleister”, weet sportarts Tom Teulingkx. Op die manier droogt de blaar uiteindelijk vanzelf uit en vermijd je infecties. Het grote gevaar bij een blaar die opzettelijk of door wrijving toch wordt opengehaald is dat de aangetaste huid eronder erg kwetsbaar is voor infecties die voor veel meer leed kunnen zorgen. “Is het medisch toch nodig om de blaar te openen, laat dit dan doen door een zorgverlener met kennis van zaken die hiervoor steriel materiaal gebruikt.” Zo’n deskundige prikt met een steriele naald enkele kleine gaatjes in de blaar om het vocht te laten weglopen. De huidflapjes van de blaar blijven daarbij zitten omdat de onderlaag van de huid die bovenlaag nodig heeft om zich te herstellen en een nieuwe huid erover heen te laten groeien. De blaar wordt vervolgens ontsmet en afgedekt met een steriel verband.

Zo doe je het zelf

Geen verpleegkundige of arts in de buurt maar je blaar dreigt open te scheuren en zo een grotere wonde te geven, dan mag je ze zelf openen. Let op volgende richtlijnen:

1. Gebruik een ontsmette naald. Dat kan door ze minstens 20 seconden in ontsmettingsalcohol te houden, in kokend water of door de punt in een vlam te houden tot die roodgloeiend wordt.

2. Was je handen grondig met zeep of met ontsmettingsalcohol

3. Ontsmet ook de blaar

4. Hou je naald evenwijdig met de blaar en prik onderaan enkele gaatjes erin

5. Laat het wondvocht eruit lopen. Druk eventueel zachtjes tegen de blaas om dit te stimuleren.

6. Ontsmet de blaar opnieuw en kleef er een pleister over.

Tips om ze te voorkomen

*Kies voor naadloze kousen en kousen die niet louter uit katoen bestaan. Die stof houdt vocht teveel vast

*Mijd zweetvoeten en hou je voeten zo droog mogelijk

*Loop nieuwe wandel – of loopschoenen thuis eerst in voor je een langere tocht plant

*Behandel je voeten tegen vocht met vaseline of een speciale voetendeodorant

*Handblaren kan je aanpakken via tape of handschoenen

Bron: Biefstuk in de broek, 42 mythes in de sport, Tom Teulingkx en Marc Geenen