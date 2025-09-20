De maximumleeftijd om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven, is historisch gegroeid in ons land. Maar een wetenschappelijke basis om die grens te blijven hanteren bestond er niet. Iedereen mag nu bloed geven, mits je aan enkele voorwaarden voldoet!

Leeftijdsgrens is verleden tijd

Studies tonen aan dat er geen redenen bestaan om een maximumleeftijd te plaatsen op donors. Er zijn geen risico’s verbonden voor de donors en er zijn geen bewijzen waarom het bloed van oudere donors niet geschikt zou zijn voor transfusie.

In 2011 werd de leeftijdsgrens voor gekende bloeddonoren al eens opgetrokken van 66 tot 71. Deze wetswijziging zorgde toen jaarlijks voor meer dan 20.000 extra donaties. Zeven jaar later schafte toenmalig Minister van Volksgezondheid Maggie De Block deze leeftijdsgrens definitief af.

Wat zegt de huidige regelgeving?

De grensleeftijd werd voorgoed afgeschaft, maar dit betekent niet dat iedereen zomaar mag blijven bloed geven. Al wie ouder is dan 66 mag blijven doneren, rekening houdend met enkele voorwaarden:

Bij bloeddonatie:

Eerste bloedgift moet vòòr de dag van je 66e verjaardag gebeuren.

Vanaf 66 is een donatie enkel toegestaan als de laatste donatie minder dan 3 jaar geleden is.

Vanaf 76 is een donatie enkel mogelijk als de laatste donatie minder dan 1 jaar geleden is.

Rekening houdend met een minimumtermijn van 2 maanden tussen donaties.

Bij plasmadonatie:

Eerste bloedgift moet vòòr de dag van je 66e verjaardag gebeuren.

Vanaf 66 is een donatie enkel toegestaan als de laatste donatie minder dan 3 jaar geleden is.

Plasmadonaties zijn niet meer toegestaan na je 76e verjaardag.

Plasma mag je elke 2 weken doneren, maar niet meer dan 23 keer per jaar.

Bij bloedplaatsjesdonatie:

Eerste bloedplaatsjesgift moet vòòr de dag van je 61e verjaardag gebeuren en je moet al minstens één keer daarvoor bloed of plasma hebben gegeven.

Vanaf 66 is een donatie enkel toegestaan als de laatste donatie minder dan 3 jaar geleden is.

Bloedplaatjes doneren is niet meer toegestaan na je 76e verjaardag.

Tussen 2 donaties is er een wachttijd van een maand en is per jaar beperkt tot 24 keer (inclusief andere bloeddonaties).

Bij elke donatie vul je altijd eerst een medische vragenlijst in en heb je een gesprek met de afnamearts van het Rode Kruis. Deze arts beslist of je bloed mag geven of niet. De veiligheid van de donor én van de patiënt staan daarbij centraal.

Mits enkele voorwaarden mag je op latere leeftijd ook nog bloed geven © Rode Kruis

Wanneer mag je geen bloed doneren?

Je moet oppassen wanneer je:

rond de 50kg weegt,

net een operatie achter de rug hebt,

chronisch ziek bent,

bepaalde medicatie of vaccinaties hebt gekregen,

net naar enkele specifieke bestemmingen hebt gereisd

Je mag geen bloed geven wanneer:

je hiv-positief bent of aids hebt,

je ooit hepatitis B, hepatitis C of syfilis hebt gehad,

je drugs hebt geïnjecteerd via een naald

Benieuwd of jij mag bloed geven? Doe hier de online zelftest en kom het meteen te weten!

Praktisch:

Je kan gewoon langskomen tijdens een bloedinzameling bij jou in de buurt of in één van de donorcentra in Vlaanderen.

Meer informatie vind je op www.bloedgevendoetleven.be.