De maximumleeftijd om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven, is historisch gegroeid in ons land. Maar een wetenschappelijke basis om die grens te blijven hanteren bestond er niet. Iedereen mag nu bloed geven, mits je aan enkele voorwaarden voldoet!
Leeftijdsgrens is verleden tijd
Studies tonen aan dat er geen redenen bestaan om een maximumleeftijd te plaatsen op donors. Er zijn geen risico’s verbonden voor de donors en er zijn geen bewijzen waarom het bloed van oudere donors niet geschikt zou zijn voor transfusie.
In 2011 werd de leeftijdsgrens voor gekende bloeddonoren al eens opgetrokken van 66 tot 71. Deze wetswijziging zorgde toen jaarlijks voor meer dan 20.000 extra donaties. Zeven jaar later schafte toenmalig Minister van Volksgezondheid Maggie De Block deze leeftijdsgrens definitief af.
Lees meer: STEC-bacterie: moet jij je zorgen maken?
Wat zegt de huidige regelgeving?
De grensleeftijd werd voorgoed afgeschaft, maar dit betekent niet dat iedereen zomaar mag blijven bloed geven. Al wie ouder is dan 66 mag blijven doneren, rekening houdend met enkele voorwaarden:
Bij bloeddonatie:
Bij plasmadonatie:
Bij bloedplaatsjesdonatie:
Bij elke donatie vul je altijd eerst een medische vragenlijst in en heb je een gesprek met de afnamearts van het Rode Kruis. Deze arts beslist of je bloed mag geven of niet. De veiligheid van de donor én van de patiënt staan daarbij centraal.
Wanneer mag je geen bloed doneren?
Je moet oppassen wanneer je:
- rond de 50kg weegt,
- net een operatie achter de rug hebt,
- chronisch ziek bent,
- bepaalde medicatie of vaccinaties hebt gekregen,
- net naar enkele specifieke bestemmingen hebt gereisd
Je mag geen bloed geven wanneer:
- je hiv-positief bent of aids hebt,
- je ooit hepatitis B, hepatitis C of syfilis hebt gehad,
- je drugs hebt geïnjecteerd via een naald
Benieuwd of jij mag bloed geven? Doe hier de online zelftest en kom het meteen te weten!
Praktisch:
Je kan gewoon langskomen tijdens een bloedinzameling bij jou in de buurt of in één van de donorcentra in Vlaanderen.
Meer informatie vind je op www.bloedgevendoetleven.be.