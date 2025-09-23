Covidvaccins: verleden tijd of van levensbelang?

Het coronavirus is voorlopig nog niet verdwenen uit ons leven, en dat zal het waarschijnlijk nooit doen. Ook het voorbije seizoen dook het meermaals op, al bleven grote uitbraken gelukkig uit. Toch staat er opnieuw een nieuwe vaccinatiecampagne voor de deur. Wat weten we over het virus vandaag, en hoe kunnen we ons best beschermen?

Terugblik op vorig seizoen

In 2024-2025 registreerde het federale onderzoekscentrum Sciensano drie kleinere golven van COVID-19: van juni tot juli en van september tot oktober 2024, en in het voorjaar van 2025. De intensiteit was matig, maar het virus bleef wel circuleren.

Volgens de cijfers van Volksgezondheid lieten vorige vaccinatiecampagne bijna 1,5 miljoen Belgen zich vaccineren. 15,2% van de volwassenen en 41,3% van de 65-plussers kregen toen een vaccin toegediend. In Vlaanderen deden de 65-plussers het met 54% duidelijk beter dan Brussel en Wallonië, waar respectievelijk 22,% en 20,2% van de oudere bevolking zich liet prikken.

Nieuwe Covidvarianten blijven opduiken

Virussen muteren voortdurend en dat geldt ook voor SARS-CoV-2. Sinds begin 2025 is de LP.8.1-variant, een afstammeling van JN.1, aan een opmars bezig. Zulke mutaties maken het nodig om vaccins regelmatig bij te stellen, zodat de bescherming zo goed mogelijk blijft.

Een herfstprik met een nieuw covidvaccin is nodig omdat we met nieuwe (sub)varianten geconfronteerd worden en de vorige booster zijn effect verliest. Hoe groter de tijdspanne tussen het laatste vaccin en een nieuwe coronavirusblootstelling, hoe meer kans op een doorbraakinfectie. Vaccinexpert prof. Pierre Van Damme van Universiteit Antwerpen

Het principe achter de booster is dat het vaccin je bestaande immuniteit tegen het oorspronkelijke virus opnieuw aanwakkert en tegelijk je afweersysteem verbreedt met specifieke wapens tegen de varianten.

Wie loopt het meeste risico?

Voor de meeste gezonde mensen verloopt COVID-19 mild. Maar er zijn groepen die meer kans lopen op een minder gunstige afloop:

65-plussers, ook als ze in goede gezondheid verkeren

Mensen met chronische aandoeningen (hart, longen, nieren, diabetes, immuunstoornissen, obesitas…)

Zwangere vrouwen

Bewoners van zorgvoorzieningen en hun huisgenoten

Zorgpersoneel

Toch is net in deze doelgroepen de bereidheid tot vaccineren vaak beperkt, terwijl zij de bescherming het hardst nodig hebben.

De herfstcampagne 2025-2026

Dit najaar komt er een nieuwe vaccinatieronde met een aangepast Pfizer mRNA-vaccin, gericht op de LP.8.1-variant. De Hoge Gezondheidsraad raadt aan om de prik in oktober te halen, liefst tegelijk met de griepvaccinatie. Zo ben je beter beschermd tegen de verwachte piek in het najaar. De booster versterkt niet alleen de bestaande immuniteit, maar breidt die ook uit naar nieuwe varianten.

Waar kan je je prik halen?

De herfstprik is gratis en beschikbaar op verschillende plaatsen:

Bij je huisarts

In veel apotheken (let wel: niet elke apotheker vaccineert)

Via je thuisverpleegkundige

In sommige vaccinatiecentra of groepspraktijken (regiogebonden)

Informeer bij je apotheek of huisarts om een afspraak in te plannen.

Natuurlijke supplementen: nuttig, maar geen vervanging

Er wordt veel gesproken over natuurlijke middelen die zouden helpen tegen het virus. Zo kan Vitamine D je immuunsysteem ondersteunen en lijkt het risico op complicaties te verlagen. Ook Echinacea, beter bekend als zonnehoed, zou helpen om luchtweginfecties te voorkomen. Maar belangrijk om te onthouden: deze middelen zijn géén alternatief voor vaccinatie. Alleen vaccins beschermen langdurig tegen ernstige ziekte en sterfte.

Conclusie: het coronavirus blijft circuleren, maar we hebben middelen om ons te wapenen. Met de nieuwe vaccinatiecampagne en een gezonde levensstijl kunnen we met een geruster hart de herfst- en winterperiode tegemoet.

Auteur: Sam Veroone