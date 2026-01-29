Volgens Serge Pieters, docent dieetleer aan de hogeschool Léonard de Vinci, liggen er enkele simpele adviezen voor het rapen om je bloedsuikerspiegel te balanceren en een gezonde levensstijl te omarmen.

De GI van voedsel dat koolhydraten bevat, krijg je omlaag door het te mengen met andere ingrediënten: vet, eiwitten, vezels... Die vertragen het verteringsproces en zorgen ervoor dat de suiker minder snel in het bloed belandt. Aardappelpuree ‘natuur’ heeft dus een hogere IG dan aardappelpuree met boter en een eierdooier. Voeg je er groenten aan toe (stoemp), dan zal de GI nog verder dalen.

Je neemt beter een klein dessertje i.p.v. een zoet vieruurtje.

Hoe meer voedsel bewerkt is, hoe meer het wordt afgebroken en verteerbaar gemaakt en dus hoe hoger de GI. De GI van volkorentarwe is lager dan die van Ebly-tarwe. En die is dan weer lager dan die van gepofte tarwe. Instantpuree (op basis van poeder) jaagt de bloedsuikerspiegel hoger dan puree die je zelf maakt. De algemene regel: laat bewerkt voedsel zoveel mogelijk links liggen en zet in op volkoren voedingsmiddelen.

De GI kan sterk variëren naargelang de rijpheid, de bereidingstechniek en het feit of je voedsel rauw of gekookt eet. Een heel rijpe banaan heeft een hogere GI dan een banaan die nog wat groen is. Idem voor volledig gekookte deegwaren in vergelijking met pasta al dente.

Met een hartig ontbijt heb je minder kans op een dipje of hongertje om 10 uur.