Je lichaam in beweging houden is ook je geheugen trainen. Een nieuwe studie van de KULeuven en de UGent toont eens te meer het belang aan van sport voor de gezondheid van onze hersenen.

In 2018 ontdekten onderzoekers dat 10 minuten lichaamsbeweging per dag al voldoende was om het geheugen te verbeteren. Een veelbelovende conclusie, die vandaag wordt bevestigd door een nieuwe Belgische studie die aantoont dat korte maar intensieve lichaamsbeweging een positief effect heeft op de hersenen.

Lees ook | 11 work-outs voor je brein

De boodschap: bewegen om de hartslag te verhogen

Experts kunnen het niet genoeg herhalen: lichaamsbeweging stimuleert de hersenen op elke leeftijd. Deze studie, uitgevoerd bij 233 gezonde Vlaamse volwassenen van 55 jaar en ouder, bevestigt dat er een sterk verband bestaat tussen de manier waarop we onze dagen indelen (hoeveel tijd we bewegen, slapen of zitten) en onze mentale capaciteiten.

Een goede wandeling of fietsen zijn activiteiten die in verband worden gebracht met een beter geheugen.

De kernboodschap is niet alleen om te bewegen, maar om ‘goed’ te bewegen. Dit wil zeggen, indien mogelijk, matige tot intensieve fysieke activiteiten. Hieronder verstaan we activiteiten die de ademhaling en de hartslag licht versnellen.

“Matige tot intensieve lichaamsbeweging, zoals stevig wandelen of fietsen, wordt in verband gebracht met een beter kortetermijngeheugen en sterkere hersenfuncties zoals planning en concentratie”, leggen de onderzoekers uit. Zelfs een uurtje in de moestuin of bloembedden kan al een verschil maken.

Hoeveel tijd moet ik besteden aan lichaamsbeweging?

Onderzoekers adviseren 55-plussers om zoveel mogelijk beweging in hun dag in te bouwen, zonder dat dit uren hoeft te duren. “Een dag heeft immers maar 24 uur, dus zelfs kleine aanpassingen in het dagelijks leven hebben een merkbaar effect”, legt Pieter-Jan Marent, een van de onderzoekers betrokken bij het onderzoek, uit.

Zo worden zelfs 5 extra minuten matige tot intensieve lichaamsbeweging per dag – in plaats van zitten, lichte activiteiten of slapen – in verband gebracht met betere resultaten bij geheugen- en concentratietests. Ideaal zou zijn om minstens 30 minuten aan deze intensieve bewegingen te besteden.

Stop met zitten

Daartegenover staat dat het verminderen van tijd die je aan sport of intensieve lichaamsbeweging besteedt, om meer tijd in bed of voor de tv door te brengen, leidt tot slechtere resultaten.

Lichte lichaamsbeweging (zoals rustig wandelen of kuisen) blijft natuurlijk goed voor de gezondheid van uw hersenen, maar het positieve effect zal minder groot zijn. Ook zitten (een zittende levensstijl) is niet per se negatief als je van de gelegenheid gebruikmaakt om activiteiten te doen die de hersenen stimuleren, zoals lezen of sociale contacten onderhouden.

Lees ook | Gewoon vergeetachtig of is er meer aan de hand?

Goede gewoontes om je geheugen te stimuleren

Om je hersenen gezond te houden, geeft het onderzoek een paar goede tips: