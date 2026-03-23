Fibromyalgie: op weg naar een echte diagnose van de ziekte?

Nieuw Belgisch onderzoek suggereert dat elektro-encefalografie een eerste objectieve diagnose van deze chronische ziekte zou kunnen opleveren.

Deze studie, uitgevoerd onder leiding van de Belgische specialist Dirk De Ridder, zou een belangrijke stap voorwaarts kunnen zijn voor mensen die aan fibromyalgie lijden. Op dit moment bestaat er namelijk nog geen enkele objectieve biomarker om deze chronische ziekte vast te stellen.

Lees ook | 6 voedingstips tegen pijnlijke gewrichten

Wat is fibromyalgie?

Fibromyalgie is een chronische aandoening die gepaard gaat met wijdverspreide pijn in spieren en gewrichten (musculoskeletale pijn), samen met bijkomende symptomen zoals vermoeidheid, cognitieve problemen, slaap- en stemmingsstoornissen of een ontregeling van het zenuwstelsel.

De exacte oorzaak van fibromyalgie is nog niet met zekerheid bekend, en sommige wetenschappers trekken het bestaan van de ziekte als zodanig zelfs in twijfel.

Elektro-encefalogram + Artificiële Intelligentie

De studie, uitgevoerd door de Belgische onderzoeker, is gebaseerd op de analyse van het elektro-encefalogram (EEG) van 463 deelnemers. De verzamelde gegevens, die ook geanalyseerd werden met behulp van artificiële intelligentie (‘machine learning’), leidden tot de identificatie van vijf hersenpatronen. Hiermee kon de aanwezigheid of afwezigheid van fibromyalgie objectief worden vastgesteld met een nauwkeurigheid van 99,57%.

Het gebruik van een EEG biedt het grote voordeel dat het relatief goedkoop, breed beschikbaar en niet-invasief is voor de patiënt. Volgens de onderzoekers zou dit een eerste objectieve test voor fibromyalgie kunnen vormen, hoewel ze erkennen dat er nog aanvullende studies nodig zijn om de methode te valideren.

Dit zou bovendien een belangrijke stap zijn voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en voor de erkenning van fibromyalgie als een neurologische aandoening