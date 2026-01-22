Je risico op kanker berekenen, de factoren begrijpen die daarop van invloed zijn en preventieve maatregelen nemen: dat is wat Cancer Risk Calculator, een gratis Belgische app, te bieden heeft.

Welk risico loop je om ooit kanker te krijgen en hoe kun je je levensstijl aanpassen om dat risico zoveel mogelijk te verkleinen? Om op die vragen te antwoorden, ontwikkelde de Luikse oncoloog en radiotherapeut Philippe Westerlinck Cancer Risk Calculator, een volledig gratis Belgische app. Wij hebben de tool getest!

Een tool om je risico op kanker te berekenen

Op basis van een lange lijst vragen becijfert de app je risico om in de komende 10, 20 of 30 jaar een bepaald type tumor te ontwikkelen. Ze beperkt zich niet tot een globale inschatting: je vindt er ook gepersonaliseerde tips om de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen, afgestemd op je levensstijl.

In totaal worden bijna 790 risicofactoren geanalyseerd, gaande van je fysieke kenmerken tot je levensstijl, en zelfs de familiale en medische voorgeschiedenis.

“Met de Cancer Risk Calculator krijgt elke gebruiker een gepersonaliseerde beoordeling van zijn algemene risico op kanker, evenals de specifieke risico’s voor 56 soorten kanker, waaronder 18 subtypes”, aldus de ontwerper.

Hoe werkt de applicatie?

Na het downloaden van de applicatie wordt de gebruiker gevraagd een gedetailleerde vragenlijst van 11 pagina’s in te vullen. De vragen gaan over afkomst, leeftijd, lengte, gewicht, bloedgroep, aantal moedervlekken (normaal en afwijkend), menstruatiecyclus, anticonceptie, gynaecologische onderzoeken en aandoeningen, evenals roken, voeding en andere leefgewoonten.

Om een betrouwbare inschatting te krijgen, is het essentieel om de vragenlijst zo volledig en eerlijk mogelijk in te vullen.

Hoe interpreteer je de resultaten?

Op basis van jouw antwoorden berekent de applicatie het risico om in de komende 10, 20 of 30 jaar kanker te krijgen, voor elk type kanker. Ook schat de applicatie de waarschijnlijkheid in dat je aan een van deze kankersoorten zult overlijden.

Om je resultaten te begrijpen, kun je het best het diagram volgen dat aan het einde van de vragenlijst verschijnt. Dat geeft een overzicht van:

Het basisrisico (in het groen) : ook met een gezonde levensstijl is het risico om kanker te ontwikkelen niet gelijk aan nul.

: ook met een gezonde levensstijl is het risico om kanker te ontwikkelen niet gelijk aan nul. Het risico voor de bevolking (in het paars) : dit komt overeen met het gemiddelde risico om kanker te krijgen op basis van jouw leeftijd, geslacht en etnische afkomst.

: dit komt overeen met het gemiddelde risico om kanker te krijgen op basis van jouw leeftijd, geslacht en etnische afkomst. Jouw risico (in het blauw): dat is het geschatte risico op basis van de informatie die je hebt ingevuld.

Gepersonaliseerde tips om het risico op kanker te verlagen

Naast het berekenen van risico’s, wil de applicatie gebruikers ook in staat stellen weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezondheid. Op basis van de gegeven antwoorden geeft de app aan welke factoren het risico op kanker waarschijnlijk verhogen en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen om deze risico’s te verminderen.

Concreet kan de tool je aanraden om bepaalde eetgewoonten aan te passen, bijvoorbeeld minder boter te eten, je koffie- of zoutinname te verminderen, meer te sporten of in sommige gevallen overwegen om voedingssupplementen te nemen.

Let op: ook al is het een goede hulpmiddel, het vervangt op geen enkele manier de diagnose van een professional. Bij twijfel of vragen over je gezondheid is het aangewezen om een arts te raadplegen.