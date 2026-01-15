Bij een ziekenhuisopname rijst vaak de vraag hoe lang men daar zal blijven. Hoewel het antwoord van vele factoren afhangt, neemt de gemiddelde verblijfsduur in ziekenhuizen in België wel af, volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

De duur van een ziekenhuisopname kan sterk variëren, van enkele uren tot meerdere dagen of zelfs weken. Maar in België is er al enkele decennia een duidelijke trend waarneembaar: ziekenhuisopnames worden steeds korter. Is dit een positieve ontwikkeling of een risico voor de gezondheid van patiënten?

Steeds kortere verblijven

Belgische ziekenhuizen evolueren niet alleen naar steeds kortere verblijven, maar tegelijkertijd neemt ook het aantal ingrepen in dagziekenhuizen toe, zo blijkt uit de studie van het KCE. Gemiddeld is de verblijfsduur gedaald van 6 naar 5 dagen, terwijl het aandeel chirurgische ingrepen zonder ziekenhuisopname is gestegen van 58% naar 66%.

Maar hoe valt deze ontwikkeling te verklaren? De KCE suggereert verschillende redenen, die niet alleen wijzen op voordelen voor patiënten, namelijk:

minder infecties,

minder complicaties,

snellere terugkeer naar huis.

Maar ook voor de ziekenhuizen:

optimaal gebruik van bedden,

beter beheer van personeelstekorten,

een grotere aantallen patiënten behandelen.

Brengt dit geen gevaar voor patiënten?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gevreesd, lijkt het verkorten van ziekenhuisverblijven de patiëntveiligheid niet in gevaar te brengen. “Deze trend heeft niet geleid tot een verhoogd risico op ongeplande heropnames of overlijden binnen 30 dagen na ontslag”, aldus de KCE in haar analyse. Dit geldt ook voor oudere patiënten of patiënten met meerdere gezondheidsproblemen.

Er bestaan ​​echter uitzonderingen, zoals internationaal onderzoek aantoont. Bepaalde situaties, zoals de behandeling van hartfalen in een dagkliniek of het vroegtijdig ontslaan van zeer kwetsbare patiënten (met name 85-plussers), kunnen gepaard gaan met een hoger risico op heropname in het ziekenhuis.

Zich vooraf goed informeren

Voor een opname is het dus belangrijk om met de arts te bespreken hoe lang je in het ziekenhuis zult verblijven en wat de voorwaarden zijn voor nazorg na je ontslag. Zo bent je verzekerd van een passende behandeling.